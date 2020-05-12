快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

為醫護打氣 新創推直播送營養品、免費Uber搭乘金

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

新冠肺炎疫情爆發以來，醫護人員承受壓力與責任。台灣新創近期推出直播送營養品，還有免費Uber搭乘金，以各種方式為醫護人員打氣。17 Media 多位直播主參與中華職棒大聯盟發起的「謝謝醫護人員，你是我的MVP」活動，與蔡英文總統、AIT處長酈英傑、華視主播以及王建民、恰恰（彭政閔）、統一餅總(林岳平)、大師兄(林智勝)等多位明星球員為醫護人員打氣加油。

17 Media表示，疫情期間邀請醫界的意見領袖群分享各項防疫小知識，包含心外科專家「俠醫」楊智鈞、台灣首位致力於衛教影片創作的醫師蒼藍鴿、自然醫學諮詢師Emily愛美麗以及皮膚科醫師陳昱璁。在防疫期間的學習需求，17 Media技術團隊也特別開發出教育專用直播平台，除了有零延遲技術可讓教師們輕鬆一鍵開教，也具有簽到點名功能可立即得知出席狀況，更能依據學生的學習情形，即時給予適當的反饋或指派課後作業，也可設定下次開播公告預告未來課程時間。

Uber今天宣布，與多元化計程車隊提供10萬趟免費「菁英優步」行程（每趟最高新台幣220元），向防疫醫護國家隊致敬。這項計畫與台北市政府和新北市政府合作，提供新北市17家急救責任醫院及29區衛生所的醫護、醫事人員，以及台北市聯合醫院8個分院、北市 COVID-19 集中檢疫所、國泰綜合醫院總院、汐止院區以及內湖國泰診所醫護人員。醫護專屬免費「菁英優步」行程，每人最高有1,100元乘車金優惠。

上櫃公司尚凡國際的子公司大研生醫今天也捐贈4,000份保健食品給台北醫學大學附設醫院及衛福部雙和醫院之第一線醫護人員，包括益生菌與維他命。以行動力挺醫護，藉由小小力量，能增加第一線醫護的防禦力與體力。

醫護人員 17 Media

延伸閱讀

國際護師節 聯新醫收到100顆大西瓜

「防疫旅遊」 最快月底上路 醫護幫行程做體檢安心玩

史瓦帝尼百人染疫 北醫組隊飛非洲阻疫情失守

「國際護師節」Uber台灣提供10萬趟優惠折抵致敬醫護

相關新聞

桃園機場飛機航班大減 桃園噪音防制費回饋金大縮水

新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場每天航班減少為平時的二成八，航運量大幅下降，造成桃園機場提撥桃園市大園等地的噪音防制費、回...

小七「熱壓吐司」擴大展店 冷凍旗艦店進軍金門

7-ELEVEN複合店再創新里程，歷經近半年測試後，「熱壓吐司」即日起將擴大於雙北、台南及高雄共6間門市販售；7-ELE...

和大6月重回成長 外資力挺喊買、目標價上看113元

和大（1536）4月合併營收為 1.68億元，月減61.7%，年減66.95 %，累計前四月合併營收15.76億元，年減...

工會舉牌抗議 神腦回應並無大規模裁員計畫

神腦工會今（12）日舉行記者會，憂心公司將大量裁員。針對工會指控，神腦國際也提出聲明，強調公司近期並無大規模裁員計畫，工...

儒鴻H2訂單恐大減 外資調降目標價、最低下降至205元

儒鴻（1476）第1季稅後純益6.96億元，年減22.6%，每股純益2.54元，為近三年單季獲利新低，法說會釋出第2季不...

東台獲機車加工訂單 蘇州廠出貨排程到第4季

工具機大廠東台近期接獲機車加工產業需求，中國大陸蘇州廠東昱精機出貨排程已到第4季，未來仍謹慎觀察疫情影響

疫情衝擊 統一超營收連兩個月呈衰退

統一超昨（11）日公布4月營收189.39億元，年減8.45%，為2018年以來歷史同期新低。統一超表示，受新冠肺炎疫情...

高雄鳳梨甜度高 「鳳梨伯」不怕對手競爭

高雄鳳梨是全台主要產地之一，外銷鳳梨九成運往大陸市場銷售。從基層農民到農會幹部，大家都對台灣鳳梨充滿信心。「鳳梨伯」林益...

台灣「石斑王國」招牌褪色 養殖重鎮屏東紛換午魚

高雄與屏東是石斑魚等養殖漁業外銷香港和大陸重要產區，業界憂心今年9月ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）屆滿10年，陸方...

智冠Q1獲利創九年單季新高 再攻波段高

智冠（5478）受惠春節效應，以及新冠肺炎疫情帶動的「宅經濟」，加上和宇峻共同營運的手機遊戲《三國群英傳M》和端遊《古劍...

疫情衝擊 儒鴻下半年恐大衰退

紡織股王儒鴻昨（11）日召開線上法說會，董事長洪鎮海表示，新冠肺炎疫情造成歐美封城，服裝零售市場能見度大減，現在大家都非常保守，儒鴻第2季不可能成長，展望下半年，兩大客戶Nike（耐吉）、Lululemon第3季的訂單衰退幅度更高達三成至四成。

儒鴻越南、印尼廠擴產 喊卡

新冠肺炎疫情蔓延歐美，造成服飾訂單急凍。對此，儒鴻已經啟動緊急應變計畫，原本下半年要在越南增加兩家成衣外包廠的計畫喊卡，另外印尼新廠計畫第一階段，原本擬設置120條成衣生產線，也先砍半到60條。

熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款50萬滿額 行政院：確定加碼

辛苦的勞工和農漁民有領到錢？ 萬元紓困之亂始末一次看

超佛心！這家公司發給員工每人3,000元消費金

國巨看5G 被動元件需求前所未見

京城銀發給員工每人3000元 鼓勵消費不找零

保費7月確定漲逾1成！疫情衝擊壽險責準利率提早降息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。