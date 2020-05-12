為醫護打氣 新創推直播送營養品、免費Uber搭乘金

新冠肺炎疫情爆發以來，醫護人員承受壓力與責任。台灣新創近期推出直播送營養品，還有免費Uber搭乘金，以各種方式為醫護人員打氣。17 Media 多位直播主參與中華職棒大聯盟發起的「謝謝醫護人員，你是我的MVP」活動，與蔡英文總統、AIT處長酈英傑、華視主播以及王建民、恰恰（彭政閔）、統一餅總(林岳平)、大師兄(林智勝)等多位明星球員為醫護人員打氣加油。

17 Media表示，疫情期間邀請醫界的意見領袖群分享各項防疫小知識，包含心外科專家「俠醫」楊智鈞、台灣首位致力於衛教影片創作的醫師蒼藍鴿、自然醫學諮詢師Emily愛美麗以及皮膚科醫師陳昱璁。在防疫期間的學習需求，17 Media技術團隊也特別開發出教育專用直播平台，除了有零延遲技術可讓教師們輕鬆一鍵開教，也具有簽到點名功能可立即得知出席狀況，更能依據學生的學習情形，即時給予適當的反饋或指派課後作業，也可設定下次開播公告預告未來課程時間。

Uber今天宣布，與多元化計程車隊提供10萬趟免費「菁英優步」行程（每趟最高新台幣220元），向防疫醫護國家隊致敬。這項計畫與台北市政府和新北市政府合作，提供新北市17家急救責任醫院及29區衛生所的醫護、醫事人員，以及台北市聯合醫院8個分院、北市 COVID-19 集中檢疫所、國泰綜合醫院總院、汐止院區以及內湖國泰診所醫護人員。醫護專屬免費「菁英優步」行程，每人最高有1,100元乘車金優惠。

上櫃公司尚凡國際的子公司大研生醫今天也捐贈4,000份保健食品給台北醫學大學附設醫院及衛福部雙和醫院之第一線醫護人員，包括益生菌與維他命。以行動力挺醫護，藉由小小力量，能增加第一線醫護的防禦力與體力。