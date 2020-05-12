桃園機場飛機航班大減 桃園噪音防制費回饋金大縮水

新冠肺炎疫情影響，桃園國際機場每天航班減少為平時的二成八，航運量大幅下降，造成桃園機場提撥桃園市大園等地的噪音防制費、回饋金銳減，市府環保局統計今年第1季噪音防制費、回饋金分別較去年同期減少二成四、一成六，市議員游吾和及地方人士今天下午表示，希望噪音防制費、回饋金不能縮減。

桃園機場噪音防制費、回饋金每月由機場提撥到市政府基金帳戶，噪音防制費每2年發放補助一次，包括大園、蘆竹、觀音、新屋、中壢及新北市林口共6區、約近5萬戶，今年起依5級噪音防制區發放1至6萬元，今年6月受理民眾申請補助。

疫情衝擊下，桃園機場航班、旅客人數破千以下，以往每天飛機航班約700班次，如今每天約200班次，連帶衝擊噪音防制費、回饋金提撥，市府環保局統計今年第1季，噪音防制費1.099億元、比去年同期1.44億元，減少3400多萬元，減幅二成四；機場回饋金1.63億元，比去年同期1.26億元，減少2000多萬元，減幅約一成六，合計第1季噪音防制費、回饋金比去年同期減少5千4百多萬元。

市議員游吾和表示，受疫情影響，今年第1季噪音防制費、回饋金減少，但過去機場都賺錢，盈餘進基金帳戶調節，今年航班減少，可以過去盈餘調節，因此地方要求今年分5級發放的噪音防制費、回饋金不能減少。

環保局表示，今年6月發放機場附近地區的噪音防制費補償，是根據107、108年度提撥的金額，今年發放不受影響，今年的機場回饋金也是去年度編列預算約4億元，地方補助不會影響，今年疫情衝擊的機場噪音防制費、回饋金減少，將會分別在111、112年度補助反映出來。