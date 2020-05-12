小七「熱壓吐司」擴大展店 冷凍旗艦店進軍金門

7-ELEVEN複合店再創新里程，歷經近半年測試後，「熱壓吐司」即日起將擴大於雙北、台南及高雄共6間門市販售；7-ELEVEN「冷凍旗艦店」也將觸角延伸至金門離島，擴大冷鏈布局，期望滿足當地消費需求。

7-ELEVEN表示，研發團隊耗時兩年打造出具有專利的「自動化熱壓吐司機」，外型選用時尚的知更鳥蛋藍色系及圓弧造型，兼具實用及美觀，只要3分鐘就能完成美味的熱壓吐司。

在設備及商品開發上，7-ELEVEN以店員操作省力化為出發點，不同於一般熱壓吐司機需要人力備料、手動操作機台熱壓吐司等繁複工序，熱壓吐司鮮食廠生產後，以全程4°C新鮮直送至門市，門市人員僅需拆開包裝、放入自動化熱壓吐司機，按下啟動鍵不到3分鐘，熱騰騰現烤熱壓吐司即可出爐。

7-ELEVEN熱壓吐司今年3月選在鄰近台大校區、學生較多的台北博源門市開始測試銷售，上市後消費者接受度高，多買來當作早午餐或下午茶點心，且可與正餐、咖啡有併買效益，一天就能賣出超過200份。7-ELEVEN熱壓吐司目前有3種口味「爆漿起司」、「起司火腿蛋」與「鮪魚蛋」，售價55~60元。

由於銷售表現不錯，7-ELEVEN將斥資上千萬投資設備、擴大導入各縣市，第二波即日起於台北市匯陽、新北市尊爵及輔大、台南市陽光城、高雄市愛河門市開賣，後續將視商圈需求評估導入。

此外，掌握冷凍與冷藏調理食品市場超過460億元的商機，7-ELEVEN今年2月斥資百萬打造3間全新「冷凍旗艦店」，不僅冷凍品項與生鮮結構是一般門市的1倍以上，並首創將海島型冷凍冰箱搬進便利商店，自開幕以來已成功帶動單店相關業績倍增。

看好離島7-ELEVEN因為天候問題影響交通的特性、門市多會因應天氣多備庫存，而冷凍食品具有易儲存的特性，加上安永鮮物的CAS鮮凍技術，可保有現撈的口感，適合外島地區。

7-ELEVEN冷凍旗艦店即日起進軍金門，全新開幕的下埔下門市，冷凍食品品項數較一般門市多1倍以上，進駐4台雙門立式冷凍冰箱及1台海島型冷凍冰箱，並導入個人化冷凍食品、素食專區、家庭用冷凍食品、氣炸專區、台塑有機蔬菜專區及安永鮮物的水產、畜產商品，整體品項數超過150種。

冷鏈部分，採每日海運新鮮直送，雖成本較高，但售價與一般門市一致。下埔下門市位於古寧頭、慈湖等觀光景點交通要道，周邊除了住宅亦有許多民宿，而在冷凍旗艦店之外，還有複合博客來和CITY PRIMA精品咖啡，提供消費者駐足、停留的空間，創造出多元的消費體驗。