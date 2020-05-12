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和大6月重回成長 外資力挺喊買、目標價上看113元
和大（1536）4月合併營收為 1.68億元，月減61.7%，年減66.95 %，累計前四月合併營收15.76億元，年減20.78 %，在5月歐美各國陸續解封下，業績將可望逐月回穩，預估6月可重回成長；外資最新報告同步力挺喊買，目標價上看113元。
新冠肺炎疫情蔓延，衝擊歐美等國封城封廠停工，汽車大廠只維持低度工廠運作，和大4月營收持續呈現下滑，不過，隨著5月歐美各國陸續解封，經濟活動逐步恢復，大客戶開始拉貨，將推升業績表現，預估6月將可恢復正常供貨。
美系外資表示，造成和大4月營收下滑主因品牌客戶歐美產線4月初暫時關閉，預估5月起客戶重啟營運後，出貨將可逐步回升，6月恢復正常，看好和大單月營收將可從下半年明顯走高，重申加碼評等，目標價上看110元。
日系外資預估第2季是和大谷底，看好中長期將受惠於電動車趨勢，且和大單月營收可隨著疫情好轉而回升，重申買進評等，目標價上看113元。
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