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向防疫醫護國家隊致敬 Uber推10萬趟免費行程

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
Uber 台灣今（12）日宣布和多元化計程車隊合作夥伴提供10萬趟免費「菁英優步」，讓晝夜守護全民健康的醫護人員在點對點之間也可以短暫休憩再出發。　圖／Uber提供
Uber 台灣今（12）日宣布和多元化計程車隊合作夥伴提供10萬趟免費「菁英優步」，讓晝夜守護全民健康的醫護人員在點對點之間也可以短暫休憩再出發。　圖／Uber提供

疫情衝擊民眾健康和日常生活，為降低擴散機率，民眾也需配合減少出入高群聚風險的場所和公共交通樞紐。而前線醫護人員卻不畏風險，不辭辛勞穿梭城市各角落執行勤務。為回饋晝夜守護全民健康的醫護國家隊，Uber 台灣今（12）日宣布和多元化計程車隊合作夥伴提供10萬趟免費「菁英優步」，以安全、可靠、舒適乘車行程讓他們在點對點之間也可以短暫休憩再出發。

Uber 「向醫護致敬計畫」與台北市政府和新北市政府合作，提供新北市17家急救責任醫院及29區衛生所的醫護、醫事人員，以及台北市聯合醫院八個分院、北市 COVID-19 集中檢疫所等醫護人員專屬乘車優惠，每人最多可享五趟行程優惠折抵（每趟折抵上限220元），優惠使用期間為即日起至6月30日為止。除了前述合作機構，防疫政府機構和醫療單位也可以透過「向醫護致敬計畫」活動網頁了解相關細節和申請免費行程優惠。

疫情期間 Uber 和合作夥伴們雖竭盡所能提供有需要的民眾交通移動服務，Uber 始終以平台用戶以及使用平台技術接案的多元化計程車和租賃車職業駕駛們的安全為優先考量。我們遵循衛生當局的防疫措施指引，嚴格落實全程戴口罩、行程間加強車輛清潔消毒作業、勤洗手或使用手部制菌液，以及落實自主性健康管理，所有的措施都代表一份責任心，希望能確保駕駛自身與乘客的健康。而 Uber 也配合主管機關疫調的需求，即時提供必要的行程資訊。

Uber表示，我們了解連月以來的疫情也衝擊了職業駕駛們的生計。Uber 和合作車隊夥伴們針對平台職業駕駛提供新冠肺炎經濟援助，只要提出相關的文件審查通過，任何新冠肺炎病毒確診者，或收到公共衛生機關提出需居家隔離的職業駕駛，該名職業駕駛帳戶暫時停用期間，最多可獲得14天的經濟援助。我們也將主管機關推出的各項補助計畫彙整於「政府紓困方案」網站，並且和多元化計程車車隊合作夥伴協助職業駕駛快速備齊文件和處理申請作業，而大部分駕駛已經以獲得補助。

Uber指出，疫情趨緩，我們雖感到欣慰，但是我們不會因此而放鬆。Uber 會持續積極關注疫情發展，並且和多元化計程車隊、租賃車合作夥伴採最高標準落實防疫措施，盼與全台民眾全力防堵疫情。欲瞭解更多我們在疫情期間所採取的最新行動以及實用資訊，敬請參考 Uber 建置的「新冠肺炎病毒相關資源」官方網頁。

Uber 醫護人員 疫情

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