工會舉牌抗議 神腦回應並無大規模裁員計畫

新冠肺炎疫情蔓延歐美，造成服飾訂單急凍。對此，儒鴻已經啟動緊急應變計畫，原本下半年要在越南增加兩家成衣外包廠的計畫喊卡，另外印尼新廠計畫第一階段，原本擬設置120條成衣生產線，也先砍半到60條。

2020-05-12 01:11