工會舉牌抗議 神腦回應並無大規模裁員計畫
神腦工會今（12）日舉行記者會，憂心公司將大量裁員。針對工會指控，神腦國際也提出聲明，強調公司近期並無大規模裁員計畫，工會所指控並非事實。
神腦表示，為讓員工薪資結構更健全、透明，重新調整門市人員薪資結構，並增加門市人員底薪平均約11%（調整人數1,309人），但受大環境不景氣影響，整體業績下滑，致使門市人員領到相對較少的營運獎金，因而產生減薪的錯覺，導致工會誤解，神腦國際深表遺憾。
針對高雄勞工局的裁處，目前正在訴願程序中。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言