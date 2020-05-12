儒鴻H2訂單恐大減 外資調降目標價、最低下降至205元

儒鴻（1476）第1季稅後純益6.96億元，年減22.6%，每股純益2.54元，為近三年單季獲利新低，法說會釋出第2季不可能成長，第3季兩大客戶訂單衰退三至四成，儒鴻因新冠肺炎疫情的影響，對下半年看法保守，多家外資則是調降目標價，其中更有兩家日系外資同步調降評等，調降後目標價介於205~390元。

儒鴻坦言第2季不可能成長，疫情衝擊下歐美封城影響服裝零售市場能見度大降，業者看法非常保守，展望下半年，兩大客戶Nike（耐吉）、Lululemon第3季訂單恐衰退三至四成，因應訂單急凍的情況，原預計下半年在越南增加兩家成衣外包廠的計畫先喊卡，印尼新廠第一階段原預計設置120條成衣生產線則先降至60條。

儒鴻法說會對下半年保守看待，多家外資則是調降目標價，但維持原評等，包括加碼、買進、劣於大盤表現到賣出等，外資各有看法；其中兩家外資則是調降評等，日系外資將評等由原先買進降至中立，目標價由411元降至304元；另一家日系外資將評等由原先買進降至優於大盤表現，目標價由392元降至305元。

日系外資表示，儒鴻今年受到訂單減少及庫存問題的影響，獲利恐下滑28%，下修儒鴻今明年獲利預估，降幅分別達34%、18%，且決定將評等降至中立，目標價降至304元；另一家日系外資則是考量訂單的不確定因素，決定調降評等，由原先買進降至優於大盤表現。

美系外資重申加碼評等，目標價由435元降至390元；另一家美系外資重申加評等，目標價由390元降至320元；亞系外資重申買進評等，目標價由408元降至336元。

另一家美系外資重申劣於大盤表現評等，目標價維持282元；歐系外資重申劣於大盤表現評等，目標價由228元降至220元；亞系外資重申賣出評等，目標價由216元降至205元。

亞系外資表示，儒鴻第2季訂單以遞延較多，但第3季兩大客戶訂單預估大減三至四成，因此重申賣出評等；歐系外資則是因第3季訂單下修幅度超過預期重申劣於大盤表現評等。

儒鴻今（12）日開低走低，早盤以269元開出，下跌13元，一度下探至265元，盤中跌幅4.96%。