疫情衝擊 統一超營收連兩個月呈衰退

統一超昨（11）日公布4月營收189.39億元，年減8.45%，為2018年以來歷史同期新低。統一超表示，受新冠肺炎疫情蔓延全球，使海外轉投資企業包括菲律賓、大陸等受影響，統一精工則因4月國際油價持續重跌所致。

本業7-ELEVEN截至今年4月底，門市店數共5,765家，和去年同期店數共5,459家相比，淨增加306家。

統一超表示，轉投資的統一速達、DUSKIN樂清、博客來則因宅經濟與清潔需求帶動成長。

統一速達因近期網購與宅配的需求增加，宅商機帶動下，配送件數持續成長；博客來則瞄準宅商機，兒童套書親子共讀、娛樂性電玩等購買需求提升，帶動業績成長兩成以上。

因自煮及健康飲食風氣盛，7-ELEVEN生鮮食品成長近五成，以主打健康概念的雞胸肉、玉米棒等最受歡迎，甜點部分則是與基隆百年名店連珍合作芋頭甜點系列，持續帶動相關業績成長超過五成。

商品預購部分，今年4月母親節與端午節帶動禮品蛋糕、團購美食等需求，整體預購業績成長逾七成。在電商網購經濟的催化下，7-ELEVEN交貨便服務內外資源整合，推動差異化服務，加上賣貨便平台服務持續優化，讓電商EC業務量成長，業績成長一至兩成。