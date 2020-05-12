高雄鳳梨甜度高 「鳳梨伯」不怕對手競爭

高雄鳳梨是全台主要產地之一，外銷鳳梨九成運往大陸市場銷售。從基層農民到農會幹部，大家都對台灣鳳梨充滿信心。「鳳梨伯」林益說，南台灣鳳梨的甜度平均高出其他產地二至三度，更別說大陸鳳梨，品質好不怕市場競爭。

高雄鳳梨、蓮霧、番石榴等水果納入ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）免稅清單，歷年來最多鳳梨銷往大陸。高市府農業局指出，高雄鳳梨主要以大樹、鳥松、內門及大寮等地為主，面積1500公頃、年產量近六萬公噸。去年高雄鳳梨外銷量6140公噸，其中外銷6071公噸銷往中國大陸，占外銷量的九成八。

每年三至六月是南部鳳梨盛產期，走近鳳梨園，園中幾乎全是七、八十歲老農，老人家頭戴斗笠，彎著腰奮力除草、套袋或採收，全是體力活。簡姓女農說，雖然自家鳳梨全走內銷，「如果鳳梨不賣去大陸，要賣去叨位？」，台灣鳳梨很多，擔心量多不出口會排擠國內市場。

在高雄、屏東兩地種植上百甲鳳梨的「鳳梨伯」林益今年84歲還沒退休。他說，從年輕到老，天天24小時都跟鳳梨相處在一起，無論民進黨或國民黨執政都好，希望「公歸公、私歸私」，全以老百姓福祉為考量，不要有太多政治因素干擾農業。

大樹區農會總幹事張清榮指出，綜觀鳳梨外銷地，經由海運適合銷往香港、新加坡與大陸等地，農產品銷售取決於市場需求，若台灣鳳梨沒有競爭力，消費者不買來吃，貿易商不會進口。

雖然對鳳梨有信心，今年新冠肺炎疫情導致大陸需求減少，一度引發農委會擔心鳳梨崩盤，凸顯台灣鳳梨太仰賴單一市場的危險性。張清榮說，不管ECFA有無繼續簽，鳳梨出口地都應該分散風險，「雞蛋不要放在同一個籃子上」。