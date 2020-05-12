台灣「石斑王國」招牌褪色 養殖重鎮屏東紛換午魚

高雄與屏東是石斑魚等養殖漁業外銷香港和大陸重要產區，業界憂心今年9月ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）屆滿10年，陸方若終止台灣零關稅優惠，我方將失去外銷大陸的市場競爭力；前屏東縣養殖漁業發展協會理事長陳登木說，因大陸石斑養殖業興起價格下滑，加上對未來的不確定性，面對一連串警訊，逾半養殖戶近年已轉型自救，減縮或棄養石斑，改養午仔魚，台灣「石斑王國」招牌已漸褪色。

屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生說，過去大陸對於台灣石斑魚需求量大，因養殖技術外流，大陸養殖石斑的產量增加，台灣石斑魚競爭優勢漸失；2009年莫拉克颱風侵台，林邊、佳冬和枋寮地區的魚塭受重創，災過後有人改養肉質細緻、刺少的午仔魚，且以貨櫃冷凍運送，不像石斑需靠活魚運搬船，愈來愈多人跟進，目前屏東占全台午仔魚養殖面積的八成，有後來居上的態勢；疫情期間，石斑魚價格因餐廳需求端銳減下跌，大小適合家庭用的午魚卻賣出每斤140元好價。

ECFA是前總統馬英九執政時與大陸簽訂，列入早收清單項目享有零關稅優惠，今年九月將屆10年，養殖業界總統大選前即憂心到期後，恐因蔡英文總統抗中的政治立場被中止，關稅提高將讓台灣石斑魚失去競爭力；陳登木說，儘管漁業署月前發布新聞說明，ECFA本文第16條規定，一方終止本協議應以書面通知另一方，協議中沒有10年到期規定，迄今也沒有收到中方單方面中止通知，目前仍依規定執行，仍無法消弭漁業界的憂慮。

「ECFA沒有『到期』的問題，但有『被終止』的可能！」學者指出，雖然依WTO精神，會員國需針對過渡性協議在10年內進行談判、達成正式協議，但ECFA屬架構協議，連過渡性協議都稱不上，更何況沒在10年內達成協議的國家比比皆是，WTO並無罰則，也沒有會員國對此提告；但根據ECFA第16條終止條款，雙方可以單方面提出終止，之後雙方若未在1個月內談判、有進展，則自通知那方提出終止之後的180日起，將自動終止。

「終止ECFA，我們的石斑魚要賣去哪裡？」養了25年石斑的陳登木去年轉型午魚，他說，大陸雖然以縮減陸客等政策，施加「窮台」的經濟壓力，但也不忘對特定族群釋出善意，陸續放出惠台優惠政策，是否會終止ECFA，沒人說的準；去年台灣對中國大陸出口的石斑魚產值，對比2014年足足腰斬了一半有餘，創下ECFA上路以來輸陸業績最差的一年，怎不讓業者憂心，他只留一池養龍虎斑。