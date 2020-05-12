智冠Q1獲利創九年單季新高 再攻波段高

智冠（5478）受惠春節效應，以及新冠肺炎疫情帶動的「宅經濟」，加上和宇峻共同營運的手機遊戲《三國群英傳M》和端遊《古劍奇譚網路版》發揮效益，激勵今年第一季業績傑出，日前公告第一季財報，單季合併營收19.2億元，年成長28%，季增33.1%；稅後純益2.53億元，年增達50%；每股純益（EPS）2.08元，優於去年同期1.39元，創九年來單季新高。

智冠近期股價緩步攀升，在業績進一步助攻下，今（12）日早盤再度上攻，盤中最高一度漲至97.1元，連續第五個交易日改寫波段高點。觀察籌碼面，外資近期看多智冠，積極進場挹注，截至昨天，外資連六買，持股比例來到35.4%，為近一年高點。

智冠業績攀升，轉投資子公司獲利攀升，扮演關鍵要角。智冠表示，子公司遊戲新幹線於今年2月中旬兩款新作上市，《三國群英傳M》及《古劍奇譚網路版》成功獲得玩家青睞，帶動新幹線第一季營收年增達166%，單季營收站上八年新高，致獲利5,452萬超越108年全年貢獻。藍新科技也在合併經濟規模效益逐漸顯現下，首季轉虧為盈獲利450萬。