南港狂敲進泰豐 躍第一大股東

面對同業南港輪胎持續敲進公司持股，並躍居最大單一股東，泰豐董事長馬述健昨天首度表態，他透過新聞稿強調公司秉持開放、透明態度，經營團隊不排除適當時機與南港名譽董事長林學圃見面，就雙方可能的合作方式交換意見。

南港從三月十八日趁著疫情造成股災，開始敲進泰豐持股，直到五月初最新一次公告，南港累積已砸下九點七億元，拿下泰豐高達百分之十四點二五的持股比重，穩居最大單一股東。對照泰豐十大股東名單，董事長馬述健家族透過旗下泰富投資、幻象投資、美克森、泰弘興開發等公司的合計持股比率百分之十三點三七，持股已被超越。

南港已經表態，提名三席董事（含一名獨董），全力爭取加入泰豐董事會。泰豐預訂六月十九日召開股東常會，今年將舉行董監改選。

面對南港節節進逼，泰豐抱持既開放但觀望的態度，雖然同意在維護股東權益、公司永續經營以及符合法令範圍的前提下，未來不排除與林學圃見面，就雙方可能的合作方式交換意見。但泰豐也提出質疑，認為南港對於取得泰豐持股的目的一變再變，南港的意圖讓人摸不著頭緒，南港長期以來的運作模式與實質動機耐人尋味。

泰豐認為，泰豐與南港雖同為輪胎廠，但產品類別、生產技術、市場客戶、企業文化存有相當歧異，兩家公司未來產業模式如何調整，企業經營此時變動，對於股東及客戶是否受到無法預期的衝擊等情形，因雙方尚未具體接觸，仍不明朗。