味全董事會決議 分割讓與牧場事業予子公司晟順農牧場

味全（1201）今（11）日董事會決議，為了落實專業分工，以提升競爭力與經營績效，11日董事會決議通過將味全牧場之相關營業，包含資產、負債及營業，割讓與味全100%持有之子公司「晟順農牧場」，未來主要管理味全牧場林鳳營。

由晟順農增資發行新股予味全作為對價，分割基準日暫定今年11月1日，晟順農公司自分割基準日起承受味全牧場事業。

味全擬分割讓與之營業價值，預計約5.49億元，約占味全淨值8.8%。味全主管表示，鑑於牧場事業之部分土地為特定農業區耕地，晟順農公司將依農業發展條例提出申請，以農業企業機構之資格承受特定農業區耕地。

味全表示，晟順農公司是在今年4月成立，本次分割案純粹屬組織調整。由於酪農業的營業性質和味全本業不同，此為屬於帳面價值的搬移，晟順農公司目標主要是供應生乳給味全。

味全11日也公布4月營收14.7億元，年減13.1%；今年前四個月累計營收54.4億元，年減12.6%。味全表示，主要是大陸市場有新冠肺炎影響，嚴格管制流動人口，也讓人口回到城市的時間變慢，不過看好下半年的復甦力道。

味全11日股價收22.85元，上漲0.35元。