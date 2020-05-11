富邦媒4月營收48.2億元、年增28.9% 續創歷史同期新高

富邦媒（8454）今（11）日公告4月營收約48.2億元，年增28.9%，續創歷史同期新高，動能來自於momo網路購物；累積今年前四個月營收約199.3億元，年增28.8%。

富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，購物網占營業額九成，4月年增34.9%，其中行動購物業績年增43.6%，業績占比達七成；五大品類也持續成長，其中以居家生活年增51%、美妝保健年增39%、健康休閒年增33%。

台灣疫情趨穩，但宅經濟商機持續延燒，其中最旺的三大消費趨勢，包括「居家烹調」續熱，4月生鮮冷凍食品買氣年增成長達1.5倍。在疫情未完全消退之下，「居家健身」仍是許多民眾首選，帶動重訓器材、健身器材、瑜珈體適能等買氣，最高達1倍的銷售成長。

4月也迎來母親節早鳥預購商機。momo購物網今年以「線上逛百貨」為核心主軸，攜百大品牌為母親節買氣助攻，讓消費者在家也能零距離購得最新、最齊全的品牌商品，而母親節檔期最受矚目的專櫃美妝品牌年銷售成長約為2倍、品牌按摩椅也有超過1倍的銷售成長。