長榮學士後海勤員專班招募 月薪15萬

為擴大培育國籍海事專業人才，厚植海運產業的軟實力，長榮海運與國立臺灣海洋大學再度攜手合作，開辦學士後多元專長培力方案（輪機工程學系專班），希望透過產業與學術密切合作，培養有志投身海勤工作的學員，並能在畢業後隨即就業，充分學以致用。

這個專班的招生對象為非輪機科系畢業的學員，只要具備學士資格，役畢或免服兵役者皆可報考，通過遴選後開始就讀。修業時間為三學期，長榮海運將全額補助學雜費及部分住宿費用。相關報名簡章公告於國立臺灣海洋大學網站，自5月12日起開放報名，預計今年9月正式開學。

這項方案是為了配合公司永續發展的專業人才需求，透過不同的管道來擴大培育優秀的國籍海事尖兵，讓非輪機科系的青年也有機會能投入航海工作，並不影響海事科系學生到長榮實習及工作的機會。

長榮海運於2017年開始與海洋大學開辦第一期學士後輪機技術人才專班。該期學員已於去年畢業，並有超過九成的學員已通過交通部的航海人員一等管輪測驗，陸續上船實習；部分學員已依規定累積一年的實習資歷，取得管輪適任證書，正式成為長榮的海勤人員，月薪約新台幣15萬元，開始累積人生的第一桶金。未來隨著海勤年資與經驗增加，並通過相關測驗，可逐級晉升為輪機長，月薪將達28~30萬的水準。

除了優渥的薪資之外，長榮海運的貨櫃船隊提供舒適的住艙環境，並有圖書室、健身房、三溫暖及影音娛樂等設施，供海勤人員在工作閒暇之餘調劑身心，紓解壓力。另外，船上也提供無線網路，方便船員與親友聯繫感情。

長榮海勤人員的職涯發展管道多元而完整，業界首創的「海陸輪調」制度，提供海勤人員輪調至陸勤服務的機會。輪機業務相關的部門包括船舶維修管理、船上物料補給，與新船設計監造等。此外，長榮海運的服務網路遍及全球，在重要的據點也有輪機人員的外派職缺，在完善的人才培訓計劃與升遷制度下，拓展國際視野與格局，進而成為具世界觀的海事管理人才。

台灣屬於海島型經濟體，經貿發展與民生需求高度仰賴海運，唯有安全可靠的海運服務，方能確保物資運補無虞，國際貿易順暢。長榮作為海運業主要成員，除了與時俱進，不斷升級軟硬體設備，提供優質的航運服務之外，更落實教育訓練，積極參與海事人才培育，讓海運業這個堪稱最全球化的產業在台灣持續生根發展。