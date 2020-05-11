新舊產品汰換影響 翔宇4月營收1.43億元、年減21％

翔宇生醫（6539）於今（11）日公布 2020 年 4 月合併營收 1.43 億元，因「DV 醇養妍」與新品「DV 醇耀妍」新舊產品汰換期間，使得 4 月營收較上月及去年同期分別減少 2.21％、21.02％；累計今年 1 至 4 月合併營收 5.77 億元，較去年同期減少 15.24％。

翔宇表示，公司自 2016 年起致力於 DV 保健食品自行研發及銷售推廣，其中，「DV 醇養妍」創造優異的銷售佳績，成功奠定翔宇在台灣醫美保健市場的 DV 品牌地位。受惠於營養保健產品的市場需求仍持續擴張的趨勢不變下，翔宇於 4 月推出重新改版並配方升級的新品「DV 醇耀妍」，並在 4 月 23 日於 Momo 電視通路進行首賣，透過金鐘視后賈靜雯與醜小鴨變天鵝的 Ella 陳嘉樺兩大知名天后，採取雙代言策略，堆疊 DV 醇耀妍「把自己照顧好，就是對世界最大的貢獻」之品牌宣言，全力搶攻保健食品市場成長的龐大商機。

董事長張麗綺表示，此次新品「DV 醇耀妍」產品配方成分相較前一代醇養妍，不僅產品原料新增了活化果沙棘、石榴以及葡萄籽外，另白藜蘆醇和野櫻莓之含量更達到雙倍，皆有助於促進新陳代謝、抗氧化(維生素 E)、養顏美容等，同時更取得國家多張 SGS 品質檢驗認證及多張美國專利技術證書等。並於 DV 官方網站、Momo、康是美等銷售通路推廣，翔宇將以新品乘勝追擊迎接即將到來的母親節銷售旺季檔期，可望為公司整體營運再創新一波高峰。

根據中華穀類食品工業技術研究所最新調查統計資料，2018 年國內保健營養食品產值創近 5 年新高、達新台幣 830 億元，並預估其產值於 2020 年至 2022 年將約有年增率 9％至 11％的成長幅度，且根據經濟部統計處最新數據指出，今年第一季電子購物與郵購業營業額創歷年單季次高，年增率16.5％，有利於保健食品相關業者拓展電商平台市占率的表現。

今年雖疫情蔓延影響全球經濟不景氣，卻創造後疫情時代的「宅經濟」商機快速浮現，由於公司著力於重點電商平台之經營，目前 DV官方網站已累積超過 15 萬個會員，公司將持續憑藉著旗下多款訴求天然成分的 DV 保健食品，落實結合知名代言人與大數據分析之精準行銷策略，持續抓住消費者目光且創造高回購率的銷售表現，挹注保健食品營收逐步向上墊高，增添未來整體營運保持良好的成長動能。