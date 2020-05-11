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疫情重創全球產業鏈 謝金河點名兩大「慘業」

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片╱記者林宸誼攝影
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片╱記者林宸誼攝影

新冠肺炎疫情蔓延下重創全球產業鏈，部分產業更是淪為「慘業」，台股上市櫃公司4月營收結算，旅遊業及飯店與餐飲業的營收急凍，財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文點名，旅遊業可說是全台灣一級「慘業」；飯店與餐飲業則是名列二級。

謝金河以4月最苦情的是旅遊業為題發文表示，每個產業受到疫情的衝擊程度不同，旅遊業可能會是悲情的「慘業」！根據上市櫃公司4月營收數字，旅遊業營收與去年同期相比都衰退9成以上。

他以雄獅旅遊為例指出，4月營收只剩1.01億元，年減95.9%，雄獅今年單月營收一路減少，1月到4月的單月營收分別是24.41億元、16.24億元、3.83億元、1.01億元，慘況從數字就可以看出來。

謝金河坦言，雄獅以外的國內旅遊業者也都奄奄一息，鳳凰旅遊4月營收剩1,165萬元，年減95.9%，累計今年前4月3.84億元，年減51.9%；五福旅行社4月只剩945萬元，年減98.4%，五福正常的營收約5億元上下，現在連1,000萬元也不到。

他表示，今年剛上櫃的山富旅行社，一個月平均出團700團，去年11月營收4.83億元，4月只剩1,090萬元，年減97.6%；經營權才易主的燦星旅遊，4月營收只有133.9萬元；旅遊業可說是全台灣一級「慘業」。

謝金河指出，飯店與餐飲業算是二級「慘業」，御頂旗下有頂鮮，晶宴會館，4月營收1,404.9萬元，年減77.6%；瓦城4月營收2.43億元，年減36.9%；晶華酒店4月營收2.67億元，年減44.2%；日資入股的洛基，4月營收1,160.5萬元，年減88.1%。謝金河說，從營收可以看出國際旅遊沒有了，商務客為主的飯店也沒有人上門。

謝金河說，全世界的疫情逐漸從高峰回落，歐美試圖重啓生產缐，逐步解除封城，製造業活動在逐漸恢復中，但是與人流有關的國際旅遊恐怕沒有那麼快恢復；波音內部最新預測，國際客運最快要到2024年才會恢復正常；謝金河表示，如果是這樣，從事國際旅遊，郵輪為主的大型旅行社可能很難恢復昔日榮景，靠旅遊收入的大國，如法國，西班牙，義大利等，未來經濟受到的打擊會比較大。

營收 旅遊業

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