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原料藥出貨俄羅斯 太景4月營收年增239％

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）發布4月營收381.9萬元，月增1516％，年增238.6％；累計前４月營收714.1萬元，年增25.8％。4月營收增加主因包含台灣經銷商恢復按月進貨，俄羅斯合作夥伴採購了一批原料藥。展望前景，法人看好奈諾沙星注射劑可望陸續到手的兩張藥證。

四月營收除了來自抗生素新藥奈諾沙星的銷售貢獻外，尚有出貨給俄羅斯合作夥伴R-Pharm的原料藥收入。太景董事長暨執行長黃國龍表示，「由於R-Pharm正在籌備當地藥證申請作業，四月份由太景出售一批奈諾沙星原料藥，作為準備當地NDA申請使用。」

再者，台灣經銷商文德藥業於去年10月進行一次性採購後，已於4月份恢復進貨。太捷信口服膠囊在台灣銷售持續成長，單月出貨量年增14.3％。若計醫院採購量，今年1~4月較去年同期成長52％，銷售已進入穩定成長期；目前進藥醫院家數已突破52家醫學中心及醫院，另尚有十數家醫院正在進行採購及招標程序。

而奈諾沙星口服膠囊於中國大陸進入醫保目錄後，銷售亦逐漸成長，1~4月銷售量為去年同期的2.2倍。太景今年營運看好，目前奈諾沙星注射劑除了已完成審查作業的中國大陸藥證外，台灣藥證申請也在正在審查程序中。黃國龍指出，因應中國大陸3月份公告之《藥品註冊管理辦法》及《藥品生產監督管理辦法》新法實施，明確規範藥品上市許可持有人制度，及其對藥品安全及品質管理責任的規定，太景與合作夥伴浙江醫藥正在配合辦理行政程序。而在台灣藥證申請上，目前正在進行NDA資料審查，一切皆依預估時程順利進行。

至於流感抗病毒新藥TG-1000已進入中國大陸的IND審查程序，若依默示許可制度，可於年中展開一期臨床試驗。授權方面則是全球市場及中國大陸市場同步進行。由於近年來中國大陸流感藥品市場規模皆以翻倍式成長，2019年奧司他韋銷售額已超越60億人民幣，2020年更上看突破百億元。因此，將近十家百強藥企已表達對TG-1000的高度興趣，並且正在深入洽談，同時亦有國際知名大藥廠在洽談全球授權，太景不設限是否全球市場整體授權或是將中國大陸市場拉出單獨授權。

太景

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