展望未來布局 國巨董座陳泰銘：以未來科技重心為主

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘在致股東營業報告書中表示，展望未來集團布局，國巨逐步跳脫以往景氣循環產業的營運模式，轉型以未來科技重心包括5G、車用電子及工業規格等利基型市場為主。

今年營運目標，陳泰銘進一步指出，將持續擴大在台灣投資，將台灣定位成「全球研發中心及高階產品生產基地」，提升公司的國際競爭能力。

在產品應用布局，陳泰銘表示，國巨集團聚焦高單價及高毛利的利基型產品，擴大車用電子、5G網通、自動化設備、電源應用、雲端物聯網和資料中心等產品占比，擴展高階產品應用領域。

國巨持續優化產品和終端客戶組合，提供電子零組件完整購足服務，擴大歐美及日本高階市場營運規模，持續增加在台灣的研發和生產規模。

國巨預計在6月5日舉行股東會，除了將討論每股配息15元的盈餘分配案外，也將報告現金收購美商基美（KEMET）相關效益。