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M17集團完成D輪募資 獲近8億元銀彈

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

直播媒體娛樂影音集團M17集團今（11）日宣布成功完成D輪近3,000萬美金（約新台幣8億元）資金挹注，此次D輪募資新加坡Vertex Growth Fund領投，韓商Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、新加坡Innoven Capital、日本KAGA ELECTRONICS、紐約ASE Global Group等共同參與投資。M17表示，最新一輪資金將預計集中使用在台灣、日本及美國市場並進一步拓展至其他關鍵新興市場，以協助集團獲得更進一步的成長。

M17 Entertainment 共同創辦人暨執行長潘杰賢（Joseph Phua）表示，「我們相信每個內容提供者都有其獨特之處，M17集團為內容創作者提供了直播技術與虛擬平台，讓他們除了能展示自己的才華之餘，也可同時與全世界各地的粉絲即時互動，引領全球每個人生活與娛樂方式的轉型；這項新的資金挹注將能更有效的展現『Empower artists, Entertain the world』的企業願景，全面拓展對於「娛樂」的想像。」

潘杰賢進一步指出，「在這特別會面臨募資挑戰的時期，對於以Vertex Growth為首的投資者們認同M17集團強大的成長潛力，使我們深感榮幸。我們將繼續使用直播技術，為多元創作者們提供最佳的社交互動模式，挖掘出新時代用戶在不同的情境與需求條件下擇揀不同的視聽模式，給用戶帶來別樣的娛樂形象與理解。」

此次D輪投資團隊由新加坡商Vertex Growth Fund領投，Vertex Growth Fund董事總經理Hock Chuan Tam表示，「我們非常驚艷於M17集團的市場領導地位，娛樂直播產業是一個未來的趨勢，M17集團在日本、台灣跟香港市場的領先表現非常值得關注，我們相當看好M17集團支持多元創作者在全球發展的策略」

另一位董事總經理 Jeff Chang也補充，「M17集團是在這波數位經濟加速發展下的最大受益者，我們很榮幸可以一起合作，並希望能協助M17集團更加快速擴張市場，建立起一個跨國界的全球娛樂直播與社交商務平台」。

隨著消費者的觀賞偏好逐漸轉變成線上觀看的形式，M17集團充分利用了平台中充滿大量內容創作者及成熟的贊助機制，並專注於深化在日本和亞洲國家的業務發展，同時擴展到美國和中東等新市場，以確保更多大量新用戶和內容創作者。

M17也分享，在當前的新冠肺炎影響下，民眾居家時間更較過往增加，過去幾個月中M17集團的簽約內容創作者、新用戶註冊紀錄及用戶互動均創下新高， 世界各地的用戶也越來越渴望更多的直播娛樂活動，也發現許多民眾快速抓緊遠距內容消費趨勢，前來洽詢開播的直播主數量也多於以往，成為疫情期間斜槓收入的好管道。

M17集團從2015年成立17 Media開始，目前在日本及台灣市占率超過60%。根據Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文公司）指出，預計在2022年亞洲已開發市場中，影音串流的產業將成長到33億美元，其中以日本為最大市場，規模將高達11億美元。

M17 新加坡 募資

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