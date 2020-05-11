新泰五林工業用地需求增 化成路土地交易居冠

近期台商回流工業用地的需求增加，新北市府今（11）日指出，新莊、泰山、五股及林口工業區，以化成路一帶因位置佳交通便捷，零售商圈發達及鄰近具發展潛力的新莊北側知識產業園區等條件，交易件數居冠。

根據新莊地政事務所轄區實價登錄，近一年工業區交易情形，主要集中於化成路一帶、新樹路一帶、明志路與中正路交會、新北產業園區及中興路一帶。

新北市府指出，探究成為熱門設廠選擇的條件，皆係以工業區聯外交通條件及鄰近機能是否完善為考量，化成路，新樹路一帶工業區發展密集且歷史悠久，受有地緣關係者青睞。

新莊區與泰山區交界之明志路及中正路交會區域，具捷運泰山貴和站及捷運丹鳳站雙捷運優勢，通勤便利且零售店家進駐，亦吸引買家目光；新莊北側知識產業園區，屬於新興開發完成的產業專用區，鄰近捷運新北產業園區站，更有連結中山高速公路、台64、台65的路網，移轉件數穩定，區域發展具潛力。

若以全棟工廠、廠辦移轉資訊，並排除特殊交易情形，新北產業園區為整體開發完善的工業區，規劃土地面積較大，近一年的交易總價明顯高於其他工業區。而新莊新樹路及五股中興路附近的工業區交易，多以面積大小適中，吸引中小產業投資。

值得一提是，林口工一重劃區目前重劃工程持續進行中，未來可望提供更多產業專用土地，帶動地方產業發展。