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台鹽守護偏鄉 捐防疫物資為千名學童築起防禦陣線
台鹽公司守護偏鄉千名學童，捐贈「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」和「SUPER防護乾洗手」逾4千瓶，疊起來的高度超過一座101大樓，發揮臺鹽生技研發實力和企業社會責任精神，為孩子築起防疫陣線！
面對校園陸續開放，台灣對抗新冠肺炎，校園防疫仍不能鬆懈，還要面臨流感、腸病毒、諾羅病毒蠢蠢欲動。台鹽表示，學童的學習發展不能受疫情影響，尤其物資較缺乏的偏鄉學校及全體師生，更須受到保護。
台鹽以苗栗縣通霄鎮、嘉義縣布袋鎮、台南市七股區為據點，聯繫啟新國中、新埔國小、啟明國小及附設幼稚園、布袋國中、布袋國小、景山國小、永安國小、布新國小、新岑國小、後港國中、光復生態實驗小學、龍山國小、篤加國小、七股國小、後港國小共16所學校，總共捐出最新研發的「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」和「SUPER防護乾洗手」共4,320瓶，總計1,055名學童受惠。
台鹽強調，洗手是最好的防疫方式，研發團隊運用天然海鹽、無添加概念，和酒精防禦、抗菌兼顧呵護的理念，開發出「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」和「SUPER防護乾洗手」，成為消費者抗菌首選。臺鹽希望透過這兩項防禦利器，與學校和家長成立防疫陣線，守護學童健康成長、快樂學習。
台鹽更呼籲大家配合防疫政策，並分享日常5招保健康的訣竅：勤洗手、鹽水漱口、多喝好水、75%酒精擦拭清潔、配戴口罩，要和大家站在同一陣線，用健康與美麗戰勝疫情！
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