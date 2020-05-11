加強公共安全 新北稽查145間特定規模娛樂場所

公共安全沒有妥協，為避免憾事再次發生，新北市政府針對目前執行的公安稽查及場所施工所須之消防防護計畫進行全面檢討，並強化稽查145間特定規模大眾娛樂消費場所。

新北市政府要求相關單位針對公共安全進行通盤檢討，工務局指出，依照「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」場所業者需定期委託專業機構或人員進行公安檢查簽證並完成申報手續，可依照申報結果掌握公安檢查情形，另建築物如有變更使用或室內裝修等施工行為時，場所業者應於事前向工務局提出申請。

新北工務局表示，為強化施工期間消防安全，將要求一定規模以上場所於施工前必須提出消防局核定之「施工中消防防護計畫」才准予施工，確保施工中建築物的安全維護。

另外，針對僅就電梯車廂體更換部分，雖無需申辦建築許可，仍將通函告知相關昇降設備公協會轉知會員廠商，應於特定規模之供公眾場所施工前，向消防局提報「施工中消防防護計畫」，並確實執行，落實自主管理。

工務局表示，新北市府將持續針對轄內145間大型賣場、百貨公司、連鎖大型視聽歌唱場所、電影院及錄影帶播映（MTV）及複合型場所等大型、連鎖且供大眾娛樂消費場所加強稽查，如稽查結果不符合七大安全重點項目影響逃生避難等實質缺失時，將張貼不合格標誌並要求業者限期改善，除了讓消費民眾能第一時間了解場所是否安全，也進一步警告場所業者切勿挑戰市府重視公共安全的決心。

工務局強調，新北市府將修正公安稽查機制，強化與消防局間的橫向連繫，落實重點項目查核，以確保相關防火逃生避難構造或設備皆能維持其應有機能，更在未來將陸續結合建管APP及各式核准紀錄，用手機迅速掌握資訊，實現稽查E化，透過建立完善管理制度，提供安全的消費環境。