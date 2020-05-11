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高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

豆府首季EPS1.7元 獲利年增逾四成

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導

豆府餐飲集團（2752）今（11）日公布2020年第一季財報，首季稅後純益3,664萬元，年增44%，每股稅後純益（EPS）1.7元。 豆府今日也公告4月營收約7,831萬元，年減23.1%；累計前四月營收約4.6億元，較2019年同期的4.22億元仍有9%成長。

豆府表示，今年前二月受惠去年的展店效益顯現及春節連假商機挹注，營收年增率30.4%；3月因新冠肺炎第一波疫情衝擊消費市場，豆府立即採取各項因應措施，旗下全品牌主動積極自主防疫，除員工檢測體溫、全面配戴口罩等，更嚴格控管料理品質，並配合政府政策，在消費者好口碑及老顧客的支持下，營收僅年減3.1%。

不過，4月受到海軍敦睦艦隊所造成第二波疫情的影響，部分賣場停止對外營業數日，造成營收年減23%。不過，隨著國內已連28天未出現本土確診案例，消費者提高外出用餐的信心與意願，自五一連假開始人潮陸續回籠，以及受惠母親節聚餐潮，店內用餐人數明顯回溫，5月營收成長可期。

豆府表示，隨著疫情趨緩，門市營運逐漸回復正軌，針對疫情影響而開發的門市銷售通路，如餐點外帶服務、針對人流量較高的轉運站門市所開發的多款韓式特色餐盒及與Uber Eats、foodpanda等外送平台的合作將持續進行，在餐廳外的銷售通路上，預計以即食品及冷凍料理包，推進網購電商平台與量販超商通路，對於營收應有相當助益。

豆府在2020年的展店開發上，截至目前為止已展店三間門店，上半年預計再新展4至5間門店，豆府餐飲集團強調，因疫情逐漸獲得控制，看好疫情趨緩後的業績回溫，下半年將持續積極評估展店，可望帶動營收及獲利成長。

營收 豆府

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