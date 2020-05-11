泰鼎-KY今年首季獲利年增11.8% 創單季歷史次高
PCB廠泰鼎-KY（4927）首季稅後淨利年增11.8%，為單季歷史次高紀錄，每股盈餘（EPS）1.5元，優於去年同期的1.43元。
泰鼎今年首季營收26.05億元，季增14.4%、年減8.5%。毛利率21%，季增6%、年增2%。稅後淨利2.85億元，季增506.4%、年增11.8%，為單季歷史次高紀錄，每股盈餘1.5元，優於去年同期的1.43元。
泰鼎4月營收10.14億元，月增23.2%、年增28.4%，為9個月新高，亦為單月歷年同期新高;累計今年前四個月營收36.19億元，年減0.5%。
展望第二季，法人預估，在營運規模和產能利用率提升、泰銖貶值等有利因素挹注下，預估泰鼎第二季毛利率將提升至二成左右。第二季受惠韓系客戶和ODM客戶積極拉貨，使家用和通訊產品訂單明顯增溫，加上疫情關係使泰國當地政府已取消潑水節假期使工作天數增加，預期第二季營運可望相較往年成長，季增率也可望達到近二成。
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