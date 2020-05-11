明基材贈口罩防護貼片給台大醫 讓護理人員不再花花臉

醫護人員防疫期間長時間佩戴醫用口罩及防護用具導致臉上壓痕累累，明基材料（8215）旗下專業傷口照護品牌安適康特別為台灣醫護人員製作可覆蓋保護面部皮膚的安適康口罩防護貼片，並於護師節前夕捐贈5,000片給臺大醫院護理部，由明基材料董事長陳建志代表捐贈，期能保護防疫前線最美的風景，也向辛苦的醫護人員獻上最大的敬意。

明基材表示，安適康結合明基材料先進的材料科學技術，深耕傷口照護領域多年，因應疫情，特別為台灣醫護人員製作可覆蓋保護面部肌膚的口罩防護貼片，避免長時間配戴口罩或防護用具所造成的摩擦及壓痕。

根據面部輪廓剪裁的口罩防護貼片，材質親膚且具有適當彈性、延展性，不會影響口罩密封，可以有效緩壓保護面部皮膚特別是鼻樑和顴骨部位，大大減輕醫用口罩對面部的壓力性損傷，保護護理人員不再被口罩壓成花花臉。