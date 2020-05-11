花蓮礦石稅期限將至 縣議會一讀通過每噸70元不變

花蓮縣4年前鬆綁「八不政策」，其中礦石開採特別稅增課為每公噸70元。因4年期限將至，花蓮縣議會今天開臨時會，討論花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例草案，由副縣長蔡運煌報告，部分議員希望徵稅額能調整，最後一讀通過，維持每公噸新台幣70元計徵，將交付財政小組審議。

花蓮2016年起課徵「礦石稅」，用於社會福利、老人、身障者、低收入戶等支出。為期4年的花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅將於今年6月底屆期，花蓮地方稅務局將花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例草案送縣議會審議，今天臨時會邀請縣府報告。

縣議員田韻馨在3月召開協調會，因現行徵收稅率高於其他縣市，又受到新冠肺炎疫情影響，恐減少礦石產業競爭力，建議修正礦石特別稅，從每公噸70元調降稅為35元計徵，並提撥5%分配給各鄉鎮市補助建設及維護景觀使用。

蔡運煌表示，以去年為例，礦石稅徵收8.9億多元，台泥獲利301億元、亞泥獲利220億元，代表即使徵收70元，業者獲利都是增加的，不會影響競爭力。

蔡運煌說，開徵礦石稅目的希望業者對地方善盡社會責任，花蓮財政屬第5級貧窮縣市，稅收主要用於社會福利，包括免費營養午餐、課後輔導、低收入家庭兒童就學補助、兒少安置、老人乘車免費等，甚至農業資材補助、中央建設配合款等都是從礦石稅中支付。

根據縣府提供資料統計，2009年起課徵稅額每公噸4元、2011年5.2元、2013年10元、2016年70元；花蓮縣2016年至今年礦石稅實徵數，2016年1億4千萬元、2017年7億8千萬元、2018年9億7千萬元、2019年近9億元、今年至4月底4億8千萬元。