疫情陰影籠罩 台泥董座：今年轉攻為守
新冠肺炎疫情延燒全球至今，台泥（1101）董事長張安平坦言，經濟大環境一下子面臨很大的不確定性，市場越來越難以預測，今年營運「轉攻為守」，相對變得謹慎。
台泥早在新冠肺炎疫情年初爆發之初，就已經預告今年損益將受影響。就營收表現來看，大陸市場受疫情出貨減少，加上去年基期較高，台泥今年1到4月累計營收為321.92億元，年減10.46%。
時序進入第2季，大陸各地陸續復工，法人多看好水泥後市。就量價表現來看，原訂首季的訂單將遞延至第2季，帶動出貨成長；但整體價格尚未有明顯回升，各地漲跌互見。
大陸「兩會」舉行在即，法人預期大陸政府增加基礎建設預算，水泥業將受惠。張安平說，必要的基礎建設投資，對經濟長期發展是件好事，但他也提醒，基礎建設從規劃到執行，時間可能很長，短期內恐怕緩不濟急。
展望今年，張安平認為，來自新冠肺炎疫情的衝擊，還有美中貿易紛爭不斷，使經濟前景不明，除對市場掌握度較高的水泥本業外，集團各事業展望均保守以待。
台泥集團事業版圖不限於水泥，還包括子公司中橡、信昌化的石化，以及鋰電池製造商能元科技，張安平坦言，前者正面臨原物料走跌，市場產能過剩的嚴峻挑戰；後者因市場風險變高，新產品開發及擴產計畫都受到影響，對於未來下一步，還沒有答案。
「今年的（集團）目標不是往前衝，而是守，」張安平強調。他說，新冠肺炎疫情帶來的負面影響，各經濟體、產業幾乎無一倖免。不同於2003年的SARS疫情，以及2008年的金融海嘯，影響更加地全面性，必須謹慎以待。
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