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快怡生技專攻血小板新藥 2021年上半年遞件申請上櫃

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

國外海外生技公司回台IPO再添生力軍！專攻血小板新藥的快怡生物醫藥科技將預計2021年上半年遞件申請上櫃，一切順利的話，2022年第2季完成掛牌。公司旗下血小板新藥FiplateZin在中國正進行補充臨床三期，估2021年初向中國SFDA 申請新藥上市，搶食中國百億人民幣凝血市場商機。

快怡生技成立於1995年，是生物製品一類新藥開發公司。所研發的注射用「凍乾人纖白蛋白微球」FiplateZin® 爲一種血小板替代品，也就是所謂的人造血小板，由於不會產生任何一般人血血小板所產生的風險，例如產生抗體而永久輸 入無效、或傳染愛滋病毒，可大量使用在任何需要情況的人體內外大出血，尤 其對所有的大手術或內臟移植極為重要，可大大縮短手術時間讓手術風險降到 更低，目前為全世界唯一成功應用在臨床上的人造血小板。

快怡生技在中國、臺灣、泰國、韓國、新加坡和馬來西亞同時申請專利保護，並在2003年完成人體二期臨床，同時在江蘇昆山興建20萬平方呎藥廠。

快怡表示，旗下血小板新藥FiplateZin人體三期臨床已在2005年完成，完成病例近600例， 臨床方案包括雙盲隨機做法與重症病例，同年北京上會評審，準備領取藥證批文，不過，2007年藥監局大幅度藥改，當時全國所有審評中的新藥全部暫停， FiplateZin 受到病歷文件補件制度更新拖累下，進度遭受波及並在中國SFDA要求下重做人體三期臨床。

目前快怡生技FiplateZin正在進行補做預計近100~200例的人體實驗補件，參加的臨床醫 院共計5家，包含福建醫科大學附屬協和醫院、山西醫科大學第一醫院、鄭州 市中心醫院、河南省人民醫院、內蒙古醫科大學附屬醫院，預估 2021年底完成 第三期臨床補做試驗並向中國 SFDA 申請新藥上市。

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