東元現金股利0.99元優於去年 佈局數位轉型力拚獲利

東元（1504）今（11）日舉辦股東會，會中通過108年度盈餘分派案，每股分派現金股利0.99元，配息率為60％，優於去年。

展望109年，雖仍有疫情影響等不確定因素存在，董事長邱純枝表示，已擬妥應對措施，將加強大陸以外的智動及機電產品部件第二供應鏈，而在營運策略和成長計畫方面，全力執行本業成長，持續推動智能化、自動化、和數位化的策略發展，秉持「節能、減排、智能、自動」的願景，為股東創造最大利益。

今天東元股東會中表決通過修改公司章程，將董事席次由原本的15席減為7-11席，提高獨立董事之比例，符合國際上公司治理潮流；並新增發行特別股之條文，增加籌資管道的多元性。

另外，由大股東寶佳集團所提「減資10%」案，則沒有通過。

針對各項重要議案的表決結果，邱純枝指出，感謝股東支持，股東會告一段落後，東元除了繼續傾聽股東意見外，將更加專注於營運，全力提高獲利、強化數位轉型發展，以答謝股東們的支持。

展望今年營運，受到全球疫情的影響，造成中國大陸供應商的料源供應不穩定，東元表示，將重啟台灣的生產供應鏈、以及加速開發印度、越南和歐美地區的原物料供應，將外部環境不利因素衝擊降至最低。至於全球各子公司和工廠生產，預估大部分6月可陸續回復穩定。