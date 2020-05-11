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航空貨運熱！華航、長榮航、中菲行、捷迅成為人氣指標

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

受到疫情全球邊境管制的壓力下，航空貨運一櫃難求，隨著中國復工後，需求更強勁，華航（2610）、長榮航（2618）再度成為市場資金追逐標的，漲幅都達3% 以上，航空貨攬業的受惠更直接，中菲行（5609）第1季獲利年增率三成，股價一度衝高來到28.4元，漲幅達3%，捷迅（2643）今（11）日漲幅也達2%。

中菲行上周五董事會通過經會計師核閱簽證109年第一季合併財務報告，第1季營收年增率僅1.3%，然而稅後淨利達9,700萬元，較去年同期成長31.8%，每股盈餘為0.77元，今天股價悄悄回到波段新高。

中菲行也表示，雖受到新冠肺炎的影響，航空公司貨運受限運能航班的大幅減量，中菲行運用移動智慧物流平台，引用多式聯運、客貨包機等措施，完成客戶國際運輸物流的需求，第1季獲利優於營收也優於預期。

國內考量到防疫安全，兩岸航線的禁令延長實施，僅允許北京、浦東、廈門、虹橋及成都等五個航點，而過去兩岸可以營運的客機航點最少就少有20多個點，造成原來的供給消失，但需求還是一樣，尤其，中國復工後，航空艙位需求更緊迫，這些航點的客機航班機腹載貨天天滿載外，每天都上演著一堆人由中國各地趕車拉貨來到這些據點搶著上機戲碼，許多的業者都是花了很多內陸運輸費用，才能順利讓貨搭上飛機送到客戶手上。

現在兩岸貨運市場有多吃緊，據航空及貨攬業者了解概況，幾乎可以載貨的10個貨機航點，每天貨量都已經是全滿情況；許多地方的貨量還是排隊等出貨，其中，往返兩岸需求量大的航點包括原來還有客機腹艙提供服務的廣州、深圳，另外只有客運的杭州貨載量需求更大。

這波疫情完全改變全球航空貨運生態，各國防疫措施均是針對旅客，即人流進行管控，航空貨運的物流往來，因攸關經濟發展與民生需求，各國均未限制，現在航空貨運需求比過去更為強勁，緊急醫療物資運送外，還有許多原本航空貨運需求的物品要運送，航空業者真的很需要運用原來兩岸已經開放的客運航點，才能為國內的業者舒緩對於航空貨運的需求。

貨攬業者就分析，中國一直是全球的生產重鎮，全球往返中國大陸的原料、半成品零件到成品，進、出口的需求量都非常龐大，全球客機都減少前往中國航班，機腹載瞬間消失，原本航空運貨運市場生態大大改變，現在是一個艙位搶翻天的時代，業者都必須付出更多的運送費用，才能成功的將貨運送到客戶手上，這樣情況對於客戶也是一種無形的壓力。

中菲行 疫情 生態

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