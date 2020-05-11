漢來美食承租世貿聯誼社 名人坊將插旗信義區

在餐飲業飽受COVID-19疫情影響、景氣一片低迷的時候，漢來美食（1268）確定承租世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，將以「世貿名人坊」之名宣告插旗台北信義區，問鼎台灣頂級粵菜連鎖餐廳龍頭寶座。雙方將於5月13日簽定租約，預估7月份「世貿名人坊」即可開張營業。

漢來美食於2015年6月取得香港名人坊餐廳(當時為米其林二星)品牌代理權，短短不到5年時間在台灣4都(高雄、台南、台中、台北)開出共5家分店，2019年年營收已達3.76億元，佔漢來美食集團整體營收約8%。據了解，歇業之前的世貿聯誼社年營收已逾2億元，因此「世貿名人坊」開幕之後，對於漢來美食集團營收將會有大幅挹注。

漢來美食以往在拓點模式上都是選擇在百貨賣場開店，而此次毅然決定承租的世貿聯誼社中餐廳，不僅位在34樓的高空樓層，過去長達29年的經營型態也都是以會員為主的政商貴客，餐廳規畫多達13個大大小小的包廂，加上外場小吃區約120個座位數，每個餐期可同時容納共約280位賓客，這對於之前分店規模最大也只有166個座位數的漢來名人坊來說，無疑是更大的挑戰。

就長遠的經營立場來說，漢來美食承接了世貿聯誼社，除了硬體資源，最看重的就是背後經營了30年的客層人脈，透過世貿名人坊，漢來美食未來在頂端消費客層的經營，將從目前廣泛橫向發展，朝向深度直向扎根，同時對2年後開幕的南港漢來飯店大型中餐廳與宴會廳將有極大助益。

目前漢來名人坊在台北已有大直與敦化兩家分店，但對於台北頂級消費市場只能算是淺層經營，而世貿名人坊的開幕，無疑是宣誓漢來美食將深耕金字塔頂端這塊市場的決心。漢來美食表示，目前雖然尚未有十分明確的經營策略，但調整其菜色呈現，將傳統粵菜精緻、時尚化，以吸引年輕一代企業家是未來勢必會著力的方向。因此，可能會利用其大型獨立包廂的優勢條件，設定活動式酒吧，讓客人在用餐之餘還能坐擁在主題 lounge bar裡欣賞高空夜景的時尚尊榮。

在港台的饕客心目中，「名人坊」這三個字代表的就是美味的頂級粵菜，其品牌代表人物-富哥鄭錦富師傅對於菜品要求嚴格，香港眾多挑嘴的政商名流都為其廚藝所折服，而漢來美食中餐品牌長羅嶸對於出品的挑剔和菜色的研發創意也不遑多讓，因此，「名人坊」從香港複製來台，在短短不到5年時間即開枝散葉，收服了不少饕家的嘴，儼然成為台灣最大的頂級高檔粵菜品牌，因此，未來「世貿名人坊」的掌杓人其資歷背景自然不一般。

其實，為了深耕高檔粵菜市場，漢來美食在2020年1月即重金挖角，禮聘擁有30年廚藝、曾在香港利苑酒家歷練；並任香港九龍香格里拉酒店、台北香格里拉飯店主廚的陳國華師傅，由其暫掌名人坊台北敦化店，為的就是2年後南港漢來飯店開幕後的頂級中餐廳作準備，卻沒想到「世貿名人坊」的簽定，讓他有了提早大顯身手的機會。而漢來美食此番布局，也等於宣誓未來將朝向台灣頂級粵菜連鎖餐廳的龍頭之路邁進。