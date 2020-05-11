達爾膚4月營收3,478 萬元 年減 61%
台灣最大醫美保養品牌 DR.WU─達爾膚生醫（6523）公布今年 4 月營收3,478萬元，年減 61%；累計2020 年前四月營收2.18 億元、年減 37%。
達爾膚4月營收3,478萬元，年減61%，主要除了大陸轉投資公司不再併入合併報表外，新冠肺炎疫情削弱消費者購物力道、衝擊來台觀光客人數及影響東南亞地區物流配送，使得海內外訂單減少。惟疫情促使宅經濟商機持續發酵，挹注達爾膚線上通路營收持續成長，累計1-4 月營收年減 37%。
達爾膚5月與 Yahoo!奇摩、momo 購物網等合作，針對母親節推出美妝購物活動，此外，為積極布局後疫情時代的消費趨勢，DR.WU 官網亦將分別於5月及6月推出會員專屬獨家活動與 DR.WU周年慶活動，期能藉由會員經濟帶動整體營運表現。
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