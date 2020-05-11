東元公司章程修正案55.52%通過 公司派提案獲股東支持

東元今（11）日股東會公司章程修正案，投票結果以 55.52%通過。相對於寶佳集團提案減資10%案，通過只有37.19%，顯見東元公司派今年的提案，獲得大多數股東的支持。

公司派提案調整董事會總席次，由現有的15席降為七至11席，並明定獨立董事至少三席，以符合國際公司治理潮流。

法人指出，東元已發行股份總額為19.67億股。外資持股佔比33.33%最高；東元董事持股8.16%；公司派及市場派要尋求提案過關，外資將扮演關鍵角色。

根據東元公告，寶佳集團以寶佳資產管理、嘉源投資及源通投資三家公司名義，合計持有東元股票已提高22.27%，穩坐單一最大股東。

東元董事長邱純枝罕見日前三度發出致股東公開信表示，國際知名構投票代理機構ISS，影響力投票代理機構Glass Lewis，近期均反對寶佳集團提案現金減資的提案，並支持提案修改公司章程。全力尋求股東支持公司派的提案。

因應明年東元董事改選和確保經營方向，東元在股東會上提出修改公司章程，其中將董事會成員從15人下修到七至11人，獨立董事至少三名以上。

在私募案布局，東元在修改公司章程事項提出，增修發行甲種特別股、乙種特別股和丙種特別股的條文，並新增特別股股東會召開的條文依據。

寶佳集團提出現金減資退還股東股款案，東元審計委員會日前則表達，目前不宜辦理現金減資的立場。

2019年東元營收479.1億元，稅後純益32.22億元，年增2.3%，每股純益 (EPS)1.65元，是近三年新高。擬配發現金股利0.99元，配息率為60%，優於前一年的0.9元。