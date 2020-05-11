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漢來美食承租世貿聯誼社 名人坊插旗信義區7月迎賓

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

在餐飲業飽受COVID-19疫情影響、景氣一片低迷之際，漢來美食（1268）宣布承租世貿聯誼社位在國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，將以「世貿名人坊」為名，插旗台北信義區，問鼎台灣頂級粵菜連鎖餐廳龍頭寶座。雙方將於5月13日簽定租約，預估7月份「世貿名人坊」即可開張營業。

漢來美食在2015年6月取得香港名人坊餐廳（當時為米其林二星）品牌代理權，不到5年時間在台灣4都（高雄、台南、台中、台北）開出共5家分店，2019年年營收達3.76億元，占漢來美食集團整體營收約8%。據了解，歇業之前的世貿聯誼社年營收逾2億元，因此「世貿名人坊」開幕之後，對於漢來美食集團營收將會有大幅挹注。

漢來美食以往在拓點模式上都是選擇在百貨賣場開店，而此次毅然決定承租的世貿聯誼社中餐廳，不僅位在34樓的高空樓層，過去長達29年的經營型態也都是以會員為主的政商貴客，餐廳規畫多達13個大大小小的包廂，加上外場小吃區約120個座位數，每個餐期可同時容納共約280位賓客，這對於之前分店規模最大也只有166個座位數的漢來名人坊來說，無疑是一大挑戰。

漢來美食表示，就長遠的經營立場來說，承接世貿聯誼社，除了硬體資源，最看重的就是背後經營了30年的客層人脈，透過兩年後開幕的南港漢來飯店大型中餐廳與宴會廳將有助益。

目前漢來名人坊在台北已有大直與敦化兩家分店，但對於台北頂級消費市場只能算是淺層經營，而世貿名人坊的開幕，無疑是宣誓漢來美食將深耕金字塔頂端這塊市場的決心。

漢來美食表示，目前雖然尚未有十分明確的經營策略，但調整其菜色呈現，將傳統粵菜精緻、時尚化，以吸引年輕一代企業家是未來勢必會著力的方向。因此，可能會利用其大型獨立包廂的優勢條件，設定活動式酒吧，讓客人在用餐之餘還能坐擁在主題 lounge bar裡欣賞高空夜景的時尚尊榮。

為了深耕高檔粵菜市場，漢來美食在今年1月即重金挖角，禮聘擁有30年廚藝、曾在香港利苑酒家歷練，並任香港九龍香格里拉酒店、台北香格里拉飯店主廚的陳國華師傅，由其暫掌名人坊台北敦化店，為的就是兩年後南港漢來飯店開幕後的頂級中餐廳作準備，沒想到「世貿名人坊」的簽定，讓他有了提早大顯身手的機會。

漢來美食 聯誼 貿聯

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