快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

無塵室機電工程認列超前 聖暉前4月營收改寫新高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

無塵室工程廠聖暉（5536）公布4月合併營收14.04億元，月增17.34%、年增19.82%。累計前4月合併營收44.84億元，年增14.11%，改寫歷年同期新高水準。

聖暉指出，受惠無塵室及機電系統整合工程服務業務保持良好施工認列進度，再加上中國地區隨著疫情控制後，客戶積極加速推進專案工程進度，推升4月營收表現較上月升溫，並創今年單月營收新高。

展望第二季景氣，聖暉表示，由於新冠肺炎疫情全球蔓延，短期部分訂單恐受出貨遞延影響，不過長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及中國國家產業資本支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求，第二季審慎觀察看法不變。

聖暉長期耕耘於無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程技術深化及業務拓展的範圍，積極進行核心技術多元運用與開發，聖暉認為隨著全球產業鏈朝台灣、東南亞地區分散轉移，將持續深化接單表現，挹注整體營運穩健良好動能。

聖暉 營收

延伸閱讀

熱炒520 官股、四大基金加碼台股

外資轉進櫃買 力捧中小股

新北建築公會闖桃園停車場坍塌工程？ 理事長：僅關懷

聖暉Q1 EPS年減7% 審慎看Q2

相關新聞

【民視內鬥2】盟友倒戈、三立海董參戰 民視家變不輸八點檔

民視去年3月驚爆家變，前董事長郭倍宏遭撤換，由原任總經理王明玉接任新座，然而今年5月中旬召開股東會前，「擁郭派」又蠢蠢欲動，有意捲土重來。

長榮學士後海勤員專班招募 月薪15萬

為擴大培育國籍海事專業人才，厚植海運產業的軟實力，長榮海運與國立臺灣海洋大學再度攜手合作，開辦學士後多元專長培力方案（輪...

疫情重創全球產業鏈 謝金河點名兩大「慘業」

新冠肺炎疫情蔓延下重創全球產業鏈，部分產業更是淪為「慘業」，台股上市櫃公司4月營收結算，旅遊業及飯店與餐飲業的營收急凍，...

長榮海運與海大合作 開辦學士後輪機工程學系專班

為擴大培育國籍海事專業人才，厚植海運產業的軟實力，長榮海運與國立台灣海洋大學再度攜手合作，開辦學士後多元專長培力方案（輪...

新泰五林工業用地需求增 化成路土地交易居冠

近期台商回流工業用地的需求增加，新北市府今（11）日指出，新莊、泰山、五股及林口工業區，以化成路一帶因位置佳交通便捷，零...

影／寶佳提案減資未過 東元董：金錢無法買下無形價值

東元今天舉行股東常會，大股東寶佳集團提案現金減資10%退還股東股款案，公司派持反對意見，雙方以票決正面交鋒，結果寶佳集團...

台鹽守護偏鄉 捐防疫物資為千名學童築起防禦陣線

台鹽公司守護偏鄉千名學童，捐贈「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」和「SUPER防護乾洗手」逾4千瓶，疊起來的高度超過一座101大樓...

明基材贈口罩防護貼片給台大醫 讓護理人員不再花花臉

醫護人員防疫期間長時間佩戴醫用口罩及防護用具導致臉上壓痕累累，明基材料（8215）旗下專業傷口照護品牌安適康特別為台灣醫...

搶進抗疫國家隊 雃博發表陽壓呼吸器整合方案

以研發製造陽壓呼吸器（CPAP）為主的醫材廠雃博（4106）近日發表陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件的整合方案，將提供新冠肺炎患者另一呼吸治療方案，目前已向衛福部提出審核申請。

新冠疫情衝擊 東元展望趨保守：以全年不衰退為目標

東元（1504）今年第一季受到新冠肺炎疫情衝擊，營收衰退，單季合併營收105.1億元，年減8.41%；稅後純益4.47億...

台泥董座：市場難測 今年轉攻為守

新冠肺炎疫情延燒全球至今，台泥（1101）董事長張安平坦言，經濟大環境一下子面臨很大的不確定性，市場越來越難以預測，今（2020）年營運「轉攻為守」，相對變得謹慎。

後肺炎時代 跨境電商加溫

新冠肺炎疫情有減緩跡象，各國開始考慮解封，恢復正常的經濟活動，而台灣也積極思索「後新冠肺炎時代」的課題，希望能掌握先機。

熱門新聞

蘋果砸百億龍潭蓋新廠 研發新世代顯示器

沒有真排富 田主、契作大農也可領1萬元「紓困」

保費7月調漲 估10% 起跳

蘋果加碼百億 祕密在台擴廠

真是市長扛！ 新北420件紓困金發放由侯友宜蓋章

獨／紓困申請書 中央已退回給新北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。