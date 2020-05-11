無塵室機電工程認列超前 聖暉前4月營收改寫新高
無塵室工程廠聖暉（5536）公布4月合併營收14.04億元，月增17.34%、年增19.82%。累計前4月合併營收44.84億元，年增14.11%，改寫歷年同期新高水準。
聖暉指出，受惠無塵室及機電系統整合工程服務業務保持良好施工認列進度，再加上中國地區隨著疫情控制後，客戶積極加速推進專案工程進度，推升4月營收表現較上月升溫，並創今年單月營收新高。
展望第二季景氣，聖暉表示，由於新冠肺炎疫情全球蔓延，短期部分訂單恐受出貨遞延影響，不過長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及中國國家產業資本支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求，第二季審慎觀察看法不變。
聖暉長期耕耘於無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程技術深化及業務拓展的範圍，積極進行核心技術多元運用與開發，聖暉認為隨著全球產業鏈朝台灣、東南亞地區分散轉移，將持續深化接單表現，挹注整體營運穩健良好動能。
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