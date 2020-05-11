東元股東會 寶佳集團提案現金減資10%案「沒有通過」

東元今（11）日舉行股東常會，大股東寶佳集團提案現金減資10%退還股東股款案，公司派持反對意見，雙方以票決正面交鋒，結果寶佳集團的提案「沒有通過」。

法人認為，關鍵角色應是擁有東元股權超過三成的外資，外資素來是中性偏支持公司派，這樣的結果，符合預期。

分析師指出，外資持股東元達33.33%，以外資素來中性偏向支持公司派的作法，加上ISS、Glass Lewis兩機構的投票建議，均反對寶集團提案現金減資的提案，並支持東元提案修改公司章程。這對東元來說，具有穩定軍心的效益。

不過，法人也表示，寶佳集團持續買入東元股票，有打長期戰的規劃及作法，作為因應明年東元有董事改選、推選新任董事長的重要改選，將扮演更有份量的發言權及話語權。

第一大股東寶佳集團，合計持有東元4.38億股，持股比重提升到22.27%。東元已發行股份總額為19.67億股，持股愈來愈高，實力不容輕忽。