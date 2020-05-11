東元今年營運重心：智動化發展、製造中心佈局與自動化

東元代總經理連昭志今（11）日在東元股東會上指出，智動化發展、製造中心佈局與自動化，是今年營運二大策略性成長計劃。

他表示，智動化發展方面，戮力強化自有研發能力、強力尋求策略聯盟合作及策略投資與併購(M&A)機會，在既有基礎下，以下列主軸擴大智動化相關產品與系統覆蓋率，提升營收及獲利。

智動化產業應用；為產業自動化應用、機器人應用、E-House預裝式電器間應用等。智動化模組與系統 : 協作型機器人關節系統、AGV平台及關鍵部組件、智能儲能變流系統(PCS)、運動控制系統、MHm診斷系統等。

智動化控制及工業網路；為 運動伺服控制器、人機介面(HMI)、可程式設計邏輯控制器、工業電腦控制器、工業乙太網路、5G物聯網控制器(5G Controler)等。 智動化產品系列，主要是 低/中壓變頻器、M+I一體機、伺服驅動器及馬達、減速機、MS/CB、生產線與倉儲搬運及收送機器人等智慧物流產品、自助服務智販機與智取宅配櫃及智慧寄放櫃等智慧零售產品。

製造中心佈局與自動化方面；因應全球各區域市場成長及產能分散需求，整合既有低壓馬達產線及供應鏈管理資源，建立四大生產中心 (大陸、台灣、越南、印度)。並應用公司發展之IIoT技術，導入關鍵製程自動化及全球化戰情室系統，全面以數位化管理方式進行各生產中心資源與供應鏈的調度及對各工廠之設備綜合效率即時進行監控與改善。

另外，為滿足大陸及亞太市場，未來在節能高效及電動車用馬達之強勁需求，將持續投入永磁馬達專屬自動化電工捲入線、轉子視覺動平衡及自動充磁檢磁設備，以提高此類新產品的品質可靠度與市場競爭力。

他強調，縱然大環境充滿變數，東元仍將全力執行本業成長計劃，機電事業在既有的全球化產銷佈局上，成立專案成長小組推動新產品包括永磁、車用電機、中壓變頻器（MVD）等，並透過Global Account集中管理，深化關係與潛在商機，以IIOT技術，擴大系統解決方案銷售(Solution Sales)，並提供主動即時的客戶維保、技改、服務平台。

能源暨工程事業除執行已承攬超過百億的訂單外，將繼續配合國家再生能源開發政策，以智能自動控制技術，積極投入太陽光電發電系統、微電網系統、儲能系統及能源管理設備，實踐東元節能、減排之願景。家電事業，延續2019年營運策略，繼續致力於變頻節能全產品獲利提升，並以能源管理系統及高端高效率節能商空，提高空調工程價值。