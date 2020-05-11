卜蜂養雞場爭議 公司：已派人員前往花蓮縣府了解當中

台灣卜蜂（1215）原本要在花蓮設5個種雞場、1個蛋雞場，驚傳花蓮縣政府深夜緊急聲明暫停。

卜蜂今（11）日上午表示，由於是昨天晚上的事情，目前公司也沒有收到公文，已經派人員前去花蓮縣政府了解情況，由於這些投資都還沒有開始動工，對於卜蜂的營運並不會造成影響，卜蜂也預計要召開記者會說明。

台灣卜蜂與子公司瑞福食品預計在花蓮壽豐、鳳林、光復蓋6座養雞場，其中，樹湖為蛋雞場，豐坪、鳳凰、中原、大榮、馬佛等5場則預計要飼養2.5萬隻，以生產種雞為主。並不是大規模的飼養基地，而是以生產種雞為主。

卜蜂表示，現在的飼養技術已經不斷更新，這六個廠都還沒有興建，在規劃上的投資設備都會用世界級的最高的環保規定來建廠，不會對於周圍環境造成影響，至於營運面的部分，由於都還沒有開始動工，對於營運也不會造成衝擊。

因為地方民眾群起抗議，花蓮縣政府對於卜蜂的投資案喊停，卜蜂今天知道這個消息也很驚訝，目前公司內部都在加緊時間開會討論當中，公司對於抗議事件也覺得委屈，會盡力跟民眾溝通，讓地方了解投資的情況。