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東元股東會分成三個會場防疫 減資案備受關注

經濟日報 / 記者張義宮／台北即時報導
東元股東會由董事長邱純枝主持。記者張義宮／攝影
東元股東會由董事長邱純枝主持。記者張義宮／攝影

東元 （1504）股東常會今（11）日在中壢東元工廠舉行，因應新冠肺炎疫情，東元股東會分成三個會場防疫，一個主會場，另外二個會場是觀看電視，轉播會場實況。

今日最受關注是寶佳集團提出的現金減資案10%，由於寶佳集團持有東元股權超過22%，此案能否過關，備受關注。

由於寶佳集團提案現金減資10%退還股東股款案，與公司派立場相左。公司派提案調整董事會總席次，由現有的15席降為七至11席，並明定獨立董事至少三席，以符合國際公司治理潮流。雙方將在股東會正面對決。

東元與寶佳集團各在市場公開徵求委託書，為尋求更多的股東支持。分析師認為，東元明年將改選董事，推舉新任董事長，使得今年股東會頗有經營權保衛戰提前開打的意味。

根據東元公告，寶佳集團以寶佳資產管理、嘉源投資及源通投資三家公司名義，合計持有東元股票已提高22.27%，穩坐單一最大股東。

寶佳集團提出現金減資退還股東股款案，東元審計委員會日前則表達，目前不宜辦理現金減資的立場。

法人指出，東元已發行股份總額為19.67億股。外資持股佔比33.33%最高；東元董事持股8.16%；公司派及市場派要尋求提案過關，外資將扮演關鍵角色。

東元董事長邱純枝罕見日前三度發出致股東公開信表示，國際知名構投票代理機構ISS，影響力投票代理機構Glass Lewis，近期均反對寶佳集團提案現金減資的提案，並支持提案修改公司章程。她全力尋求股東支持公司派的提案。

因應明年東元董事改選和確保經營方向，東元在股東會上提出修改公司章程，其中將董事會成員從15人下修到七至11人，獨立董事至少三名以上。

在私募案布局，東元在修改公司章程事項提出，增修發行甲種特別股、乙種特別股和丙種特別股的條文，並新增特別股股東會召開的條文依據。

2019年東元營收479.1億元，稅後純益32.22億元，年增2.3%，每股純益 (EPS)1.65元，是近三年新高。擬配發現金股利0.99元，配息率為60%，優於前一年的0.9元。

第1季東元營收106.65億元，毛利率24.8%，營益率7.5%，受到疫情影響，稅後純益4.47億元，年減29.5%，EPS 0.23元。

東元 股東會 減資

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