上海葡萄王4月營收回溫 YOY、MOM皆雙位數成長

圖／葡萄王 提供

葡萄王生技1-4月合併營收26.8億，較去年同期27.7億減少3.4%。台灣葡萄王與上海葡萄王在嚴峻之市場環境挑戰下仍表現亮眼，尤其上海葡萄王，復工以來營收MOM一路正成長，4月營收更突破去年同期上升15.62%。母公司台灣葡萄王累計1-4月YOY成長43.4%。子公司葡眾因應新冠肺炎防疫規範，暫停各營業中心課程，間接影響會員組織運作，4月營收不如預期，不過隨著需求仍在，疫情漸趨緩，成長力道將恢復以往水準，後勢樂觀可期。

母公司台灣葡萄王成長依舊強勁，4月份YOY仍維持29.09%高檔，1-4月累計成長43.4%。自有品牌「孅益薑黃」搭配第二波新廣告上線，除虛擬維持高需求外，也連帶提高實體通路，1-4月全通路累積成長約187%。疫情影響持續，本月靈芝、益生菌等免疫防護商品業績表現仍亮眼，全通路成長近6成，搭配5月母親節檔期，主打家電滿額贈活動，好評持續加碼帶動整體業績提升。6月份即將進入夏季，機能性飲料「康貝特」將結合三國群英傳手遊版聯合宣傳，為品牌注入新話題。

上海葡萄王4月營收轉為正成長，MOM成長29.41%，YOY較去年同期增加15.62%，1-4月累計營收衰退漸縮減。隨著疫情趨穩，主力客戶業績恢復，帶動整體業績上升，加上新增潛力客源，產品種類需求更多元化，除了主要美容膠原蛋白素材外，近期益生菌及提升免疫力產品代工需求增加，5、6月可望持續4月正成長動能。

子公司葡眾因疫情，帶動益生菌及提升免疫力相關商品產品訂單增加。但配合防疫政策，落實公司內部防疫作為，組織內於1月即暫停課程訓練，且執行營運、物流分組出勤，影響4月業績YOY下滑17.2%。為此，公司近期已開始以直播方式凝聚會員士氣，帶動組織活絡。搭配5月份蘆露贈品促銷活動及本月中旬將推出血糖控制及攝護腺保健新商品，預期第二季獲利表現仍可望達成市場預期。

全民防疫期間，除了勤洗手、戴口罩等外在防疫措施做足外，提升內在免疫保護力更是關鍵。葡萄王生技致力於尖端科技與創新研發超過50年，以「健康專家，照顧全家」品牌使命，提供優質、健康的產品，陪伴大家挺過這一波疫情。