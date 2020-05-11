南港進逼？泰豐：開放態度 不排除與林學圃見面

面對同業南港輪胎持續敲進公司持股，並躍居最大單一股東，泰豐（2102）今（11）日首度公開表態，強調公司秉持開放、透明態度，經營團隊不排除適當時機與南港名譽董事長林學圃見面，就雙方可能的合作方式交換意見。

面對南港節節進逼，泰豐抱持既開放但觀望的態度，雖然同意在維護股東權益、公司永續經營以及符合法令範圍的前提下，未來不排除與林學圃見面，就雙方可能的合作方式交換意見。

但泰豐也提出質疑，認為南港對於取得泰豐持股的目的一變再變，南港的意圖讓人摸不著頭緒，南港長期以來的運作模式與實質動機耐人尋味。

泰豐認為，泰豐與南港雖同為輪胎廠，但產品類別、生產技術、市場客戶、企業文化存有相當歧異，兩家公司未來產業模式如何調整，企業經營此時變動，對於股東及客戶是否受到無法預期的衝擊等種情形，因雙方尚未具體接觸，仍不明朗。

對此，南港重申公司看好長期的輪胎市場，本次投資並非追求個人利益或短期股價波動價差利益，而是對於加入南港團隊後的泰豐輪胎有信心，因此持續增加持股，向泰豐的股東展現誠意，希望讓泰豐輪胎董事會重組，使有經驗的股東及外部獨立董事加入，讓其運作脫離家族企業侷限，更加透明化，以強化有效的監督，追求泰豐所有股東最大利益。進而更希望兩家公司能夠合作追求雙贏，站在輪胎界的角度一起共同合作、經營、開發策略聯盟等，一起打世界盃。

泰豐質疑，南港最早從4月9日和17日，兩度公告取得泰豐股票2.5萬張及1.9萬張股票，當時的公告內容，兩次取得股票用途均為投資理財。但4月22日的補充公告，修改目的為自行或支持他人競選董事之計劃。並隨即提名三席董事（含一名獨董）。持股目的一直變變變。

就泰豐而言，董事長及董事會成員長期以來注重股東權益，專注本業，穩健經營、堅持創新，獲得廣大市場客戶支持，有其穩健的營利模式，近年雖歷經2017年中壢廠倉庫大火、2018年大陸江西廠停止生產等因素導致虧損，但是在董事會及經營團隊快速調整經營策略下，擬定以代工生產及強化自有品牌FEDERAL的高端產品銷售等二大營運模式，作為提升業績的雙引擎，致力提升高技術門檻高毛利的輕卡車及競技跑車類輪胎銷售量，並擴大觀音新廠二期工程，提高產能及調整產品結構以為因應，使泰豐在輪胎市場走出自己的路。

今年以來新冠肺炎疫情籠罩，泰豐第1季營收13.39億元，卻較去年同期逆勢成長15.3%，相對其他輪胎廠同業紛紛出現衰退，表現顯得格外亮眼。