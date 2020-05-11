創新高！先進光4月營收2.9億 月增41.72%、年增89.41%

先進光（3362）公布4月份營收2.9億，月增41.72%、年增89.41%，創歷史新高，前4個月營收為8.25億元，年增50%。

先進光為國內光學鏡頭大廠，公司在台灣、越南與中國鎮江均設有塑膠鏡片與玻璃鏡片研磨的產線，總產能約為1,400 萬片/月，公司前季決議現增私募約5,000萬股，用於中部科學園區廠房擴建的工程，下半年新增產線陸續開工之後，整體合計產能有機會上看倍增幅度。

法人看好，先進光為光學鏡頭產業當中，少數具有玻璃（Glass）、塑膠（Plastic）光學元件供應技術能力的廠商，除了為全球桌機筆電鏡頭的龍頭供應廠商之外、同時持續擴產，滿足國際客戶的訂單需求，極俱中、長線的營運成長動能。