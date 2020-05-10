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卜蜂設養雞場爭議大 花縣府緊急宣布暫緩

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林鎮民昨天抗議，拒絕卜蜂在鳳林設養雞場，因爭議大，縣府宣布暫緩。圖／報系資料照
花蓮鳳林鎮民昨天抗議，拒絕卜蜂在鳳林設養雞場，因爭議大，縣府宣布暫緩。圖／報系資料照

國內食品廠商卜蜂規畫在花蓮壽豐、鳳林、光復等地，興建6座養雞、蛋雞場，雖然經鄉鎮市公所初審，花蓮縣府複審通過，昨天仍然被居民抗議。今晚縣府發布聲明，表示在民眾尚未充分了解前，卜蜂建廠一事先予暫緩，將依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法，及畜牧法規定嚴格審查，保護民眾權益。

昨天鳳林鎮民發起抗議活動，要求卜蜂企業不得在花蓮設養雞場，縣府原先強調依法辦理，今晚突然發布聲明稿，要暫緩設廠一事。

花蓮縣府指出，業者設廠許可是依照中央相關規定依法辦理，申請單位先向壽豐、鳳林、光復等鄉鎮公所提出申請，依法審核初審通過後轉送縣府，依據中央相關規定審核程序無誤後，核准在案。對於投資花蓮的農畜產業，縣府表達歡迎，但民眾有知的權利，因此在民眾尚未充分了解前，相關進度先予暫緩。

有關鳳林鎮土地設置養禽設施，由鳳林鎮公所及縣府，依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法，審核符合規定後，核發容許使用同意書。

縣府表示，因申請飼養規模已達中央公告畜牧場登記飼養規模，由鳳林鎮公所受理、查核文件齊全且審查符合規定後，函報花蓮縣政府複審。經縣府農業、環保、建設、地政等相關單位依業管法規，如空氣污染防制法、水污染防治法、開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準等，審查符合規定，因此核發農業用地作農業設施容許使用同意書。

民眾對於養雞場的疑慮，縣府將依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法，及畜牧法規定嚴格審查，保護在地民眾權益。

花蓮鳳林鎮民昨天抗議，拒絕卜蜂在鳳林設養雞場，今晚縣府宣布暫緩設廠。圖／報系資料照
花蓮鳳林鎮民昨天抗議，拒絕卜蜂在鳳林設養雞場，今晚縣府宣布暫緩設廠。圖／報系資料照

農業 卜蜂 牧場

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