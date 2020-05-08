貿協50歲生日 黃志芳植樹為台灣經貿扎根

貿協50歲了，深耕台灣經貿半世紀，董事長黃志芳今（8）日團隊「植樹」，除了透過植樹實現環保永續的精神，也宣示繼續力拚台灣經貿繼續向下扎根，協助台商對外拓銷遍地開花。

外貿協會今年邁入50年，黃志芳帶領貿協同仁以「貿協五十 台灣飛馳 公益植樹」為題，與林務局羅東林管處，於新北市汐止區姜子寮林地，同心協力一齊種下逾500株台灣原生樹苗。

黃志芳表示，透過植樹活動實現「永續發展」精神，帶給台灣下一代更乾淨美好的家園，種下台灣的希望與未來，種下貿協未來的50年。

貿協1970年創立時，載負著全國人民、政府以及民間企業的希望，黃志芳說，貿協帶領台灣業者於國際間開疆闢土，伴隨及見證台灣的經濟起飛及茁壯，走過半世紀，如今的貿協已是一顆枝葉繁茂的大樹。

今年貿協定位「貿協五十 台灣飛馳」，面對下一個50年，貿協將發揚植樹的永續發展精神，讓貿協協助台灣業者的行動和養分，擴散到世界各地，帶動台灣經貿發展腳步持續飛馳。

林務局羅東林區管理處與貿協共同種下牛樟、紅淡比、大頭茶、楓香、光蠟樹等五種台灣原生喬木，對國土保安扮演重要腳色，尤其在氣候變遷環境下更彰顯重要。

今年新冠肺炎疫情影響經貿局勢，貿協迎接50周年的此刻，貿協表示，今日種下的樹苗將為汐止姜子寮這片土地帶來更多綠意新生，象徵貿協迎接50歲生日的此刻，也是下一個50年的開始，貿協未來將加速數位轉型，迸發出更多的新芽嫩葉，持續茁壯長青，為所有廠商提供新時代挑戰下最需要的服務。