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母親節假期 台泥花蓮賣西瓜

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導
台泥特派小組至派駐大陸、香港的同事家中，向其父母送上母親節禮物。（台泥提供）
台泥特派小組至派駐大陸、香港的同事家中，向其父母送上母親節禮物。（台泥提供）

母親節假期來臨，台泥花蓮和平DAKA園區9日起連續兩天，將舉辦「買西瓜助瓜農」活動，歡迎各界共襄盛舉。

台泥表示，花蓮西瓜正值產季，今年疫情爆發，瓜農通路銷售銳減，當季的西瓜採收後無處可銷。這次DAKA園區免費提供場地給來自花蓮玉里的瓜農販售西瓜，跟社會大眾一起做更好的事，希望能幫助瓜農度過難關。

另外，由於新冠肺炎疫情，許多在大陸、港澳的台幹及台商無法搭機返台過母親節。台泥也有不少人員派駐在大陸、香港，為此台灣總部在母親節前夕，發起「母親節超級任務」，代替無法回台的同仁，準備了康乃馨花束，並請關係企業君品飯店協助打造旗袍領台泥母親節蛋糕，向太太和媽媽表達感謝之意。

台泥董事長張安平指出，派駐大陸、香港的同事們許久沒回家， 堅守崗位，公司應該代為向家人問候，也讓眷屬們放心孩子們都很健康。

台泥大陸業務總經理賴治群，這段時間因疫情長期逗留在大陸，他透過視訊告白懷孕八個多月的太太，自己是個不稱職的老公，「這段日子很不好意思，都讓妳自己去產檢，頂著大肚子自己去買兒子的用品，三更半夜自己開車去上班」。即將為人父的他，將來會用盡一生的力量，好好的愛護太太跟照顧我們的小孩。

台泥廣東英德廠副處長黃國興的父母親，想起了2月中兒子返回大陸工作、夫妻倆一起去送機的情景，說著說著兩老就一起落淚了。黃媽媽看到台泥超級任務小組，幫兒子親送蛋糕和花束到家中，既驚喜又開心，訝異公司有心幫員工照顧家裡。

台泥也匯集近50位在大陸工作的同仁想對媽媽說的話，隔空合唱《母親您真偉大》，拍攝成影片，預計9日晚上在關係企業雲朗觀光舉辦的｢獻給親愛的妳」親愛愛樂樂團音樂會上播出。

台泥 母親節

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