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寶齡富錦抗原快篩檢驗試劑 因資料不齊TFDA不予核准

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
寶齡富錦總經理江宗明。聯合報系資料照
寶齡富錦總經理江宗明。聯合報系資料照

寶齡富錦、安肽生醫、台康生技開發出Vstrip®COVID-19抗原快篩試劑於4月22正式日依循藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出「飛確」新型冠狀 病毒抗原快篩檢驗試劑特定醫療器材之專案製造許可 (案號:1096806291)， 今日收到TFDA回函，此申請案件因資料不齊，不予核准。寶齡表示，會把相關資料整理好重新再送件。

寶齡富錦生技(1760)、安肽生醫、台康生技(6589)4月22日宣布在各自專精領域內整合上、中、下游，開發出精準、快速及靈敏的檢測COVID-19抗原快篩試劑；已依循藥事法第48-2條第1項第2款「因應緊急公共衛生情事之需要」，向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)遞件申請專案製造許可，今天則正式接到通知不予核准。

日前寶齡富錦發布，新研發的快篩試劑(Vstrip品牌)是全球少數利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出感染者的檢驗試劑，具有更佳的便利性，可有助於新冠病毒檢測的普篩推廣。此產品在驗證階段即可在10分鐘內成功偵測出低病毒數量(Viral Load)之新冠病毒，並具有高專一性，不受其他病毒、細菌及藥物之干擾。不過，在台灣衛生福利部食品藥物管理署不予核准後，必須全部再重新送件。

寶齡富錦 台康生技

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