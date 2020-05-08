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提升新藥研發價值 資誠：產業需注重創新選題

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

疫情以及國際政經環境變動大，生技製藥產業依然堅定成長，資誠聯合會計師事務所今（8）日發表產業訪談觀察，透過百位全球生技製藥企業高階經理人受訪資料，建議生技製藥產業須有新思維，思考如何透過選題策略、給付模式、以及運用數位科技來為產品加值，提升上市銷售後或對外授權的財務回饋，獲得資金持續挹注創新研發。

資誠副所長暨生醫產業負責人曾惠瑾表示，觀察2019年國際新藥高額授權金案件，被授權方願意出高價的原因在於授權標的具有解決市場未滿足需求(unmetneed)、創新技術經過可靠的科學驗證支持、並與買方既有產品線搭配以產生綜效。

曾惠瑾指出，不只國際市場，台灣生技製藥公司近年亦有許多對外授權案件，展現豐沛研發能量。進一步分析其授權結構，欲取得高授權金，在歐美市場，首創新藥(First-in-class)最具吸引力；中國大陸市場同前，首重創新藥，然對於「二類新藥」(化學修飾、新劑型、新複方和新適應症)歡迎度仍高。

曾惠瑾以最近的合一生技授權案為例，亦讓諸多投資人眼睛為之一亮，其實台灣優質潛水下的新藥為數眾多，亦不乏許多正在洽談國際授權的案例，然受募資環境限制，現今諸多公司因而延宕研發進度，殊為可惜。冀望連串好消息能為台灣生醫資本市場注入生氣。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師暨生醫產業協同負責人林玉寬表示，不同於傳統以量計價的給付模式，依據效益指標的給付模式(value-based contract)讓給付者(國家健保、私人保險、或患者自費)於療效達標才付費，讓市場更易買單為市場趨勢。

生技 資誠 灣生

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