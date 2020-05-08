快訊

IDF戰機降落左主輪爆胎 台中機場跑道關1小時影響5航班

臺大管理碩士學分班、法律學分班 報名優惠中

文 / 臺灣大學進修推廣學院 提供

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大學分班程招生中，您絕不能再錯過！

「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親授，透過24學分完整學習管理知識，內容深入淺出、務實、精要而不繁瑣，讓所學能馬上銜接職場，而非單純理論教學。該班程5月31日前報名享最佳優惠。7月2日課程說明會同步報名中，歡迎參加瞭解更多資訊。

「法律學分班」結合臺大法律學院頂尖師資，在這法治的時代以時事、案件分析等方式探討法條概念，讓沒有法律背景者亦能理解法學之精神與脈絡，並將課堂上所學的法律知識應用處理工作及日常生活面臨的問題。該班程於6月4日前報名可享優惠。

臺大進修推廣學院表示，開辦課程除了有優良的師資外，更考量學習者可以選擇最適合自己的學習方式上課，「管理碩士學分班」可選擇實體課或網路課；「法律學分班」可選擇平日班或週末班，以達到最佳的學習成果。

臺大《管理碩士學分班》、《法律學分班》早鳥優惠中！若想瞭解課程相關資訊亦可報名課程說明會。詳情請上《臺大推廣教育網》查詢或電話洽詢(02)2362-0502。

「管理碩士學分班」
「法律學分班」

相關新聞

市場派爭經營權 大同反擊：防範非法陸資如同防疫作戰

大同(2371)經營權之爭一路延燒多年，今年股東會將全面改選，隨著市場派祭出強棒黃國昌參選獨董，戰火再度引爆，大同在公告...

寶佳加碼永冠-KY持股穩居第二大 爭一席董事

寶佳集團對鑄件大廠永冠-KY持股超過17%，穩居第二大股東。永冠6月19日股東會將進行董事補選，寶佳爭取一席董事席次

40歲房子被法拍、存款剩10萬 為女兒抗家族病史胚胎師媽媽變美妝CEO

跨界，是40歲媽媽創業最大挑戰。須捨棄積累多年的職場基礎，跳出舒適圈，學習不熟悉的事物，從頭開始。

兩岸靚人物／台灣甜心女孩 台式糕點征服對岸

在26歲台灣女孩的昆山甜點心手作烘焙坊裡，前來提領禮盒的食客們，對於這份來自台灣的味道讚譽有加。

顯而立見／吸納多元人才

企業因應數位化商業轉型，組織成熟度的檢驗，在於是否能提出不只一項的多元解決方案，而改變成為追求「動態式的平衡」——不只追求單一的最佳解答，而是提出複合多種的部門功能，和產品服務下所構成數種皆可能解的方案。因為在不同的情境和需求下有各種變數數值的調整，才不會讓公司組織走向僵化的危機。

高績效教練／郭董的識人之明

這年頭，郭台銘閱人無數，只有他「面試」人的份，而且已練就一眼就可看穿人的功力，還沒聽過有誰敢「面試」他，除非是吃了熊心豹膽的初生之犢。郭台銘以說服高虹安加入鴻海集團為畢生得意之作，高虹安則抱著「面試郭台銘」的心態，經過兩個月的磨合才點頭，傳為一段佳話。

資安管理／企業通訊平台 考量效率資安

遠距工作對企業而言已不是選項而是必備條件，許多企業因應疫情正實施這種模式，並透過導入辦公生產力工具及流程，協助員工在家仍保持一定的生產力。企業面臨的新挑戰也漸轉變成：如何讓這些資訊在流通的過程中，進一步確保資料的安全？

大南港案／國揚獲利55億 大贏家

國揚旗下大南港案昨（7）日以282.87億元賣給富邦人壽，國揚、工信、和桐三家上市公司獲利豐收。據三家公司公告，持股34.06%的國揚獲利55億元，堪稱大贏家，換算挹注每股純益7.8957元。

義美看好生技業 砸30億蓋生醫中心

經濟部昨（7）日召開投資審查，通過三家企業擴大投資台灣約43億元，分別為台商回台的熒茂光學，及二家根留台灣企業義美食品、武漢機械。

美健身業者財報靚 帶旺力山

美國健身器材和線上健身課程廠商派樂騰（Peloton）上季營收激增66%，主要受惠於新冠肺炎疫情導致上萬名民眾只能在家運動，帶動數位付費訂戶躍增64%。派樂騰也調高今年度財測，激勵股價7日早盤大漲20%。

工具機「創罩奇機」 經長按讚

「我原本以為要半年，結果台灣口罩國家隊竟然在40天就完成了！」經濟部長沈榮津昨（7）日參加「創罩奇機」紀錄片首映會上，向工具機暨零組件廠商支援政府擴充口罩設備產能所作的努力，致上最深的謝意。

亞洲生技大會7月登場

台灣生物產業協會與全球BIO生技協會昨（7）日與共同宣布，2020亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2020）將於7月22日至26日如期舉辦，且將以全新「實體在線」（Online + Live）模式盛大舉辦，將是疫情期間亞洲第一個全球性的大型生技國際會議。

熱門新聞

計程車司機紓困 林佳龍：每人6萬補貼

美意曲解？紓困貸款10萬3年利息才1400元 網友：借來轉投資

桃園41年德昌皮革驚傳停產 6月底前大量解僱150人

林佳龍：計程車是防疫英雄 每名運將可領6萬補助

防疫居家辦公 台銀洛杉磯分行被詐騙45萬美元

小黃運匠領6萬補助網友批太扯 政院人士：整合既有方案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。