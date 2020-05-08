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IDF戰機降落左主輪爆胎 台中機場跑道關1小時影響5航班

讓旅客全程飛行更安心 加航啟動CleanCare+計劃

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
加拿大航空啟動CleanCare+計劃，力求最高衛生清潔標準，旅客全程飛行更安心。　圖／加拿大航空提供
加拿大航空啟動CleanCare+計劃，力求最高衛生清潔標準，旅客全程飛行更安心。　圖／加拿大航空提供

加拿大航空宣布，啟動CleanCare+計劃，增強機艙清潔、個人安全衛生，旅客全程飛行更加安心。所有旅客登機前須測量體溫、填寫健康調查表、座位分隔政策，機艙內配戴口罩，減少旅客感染新冠肺炎風險。6月底前實施座位分隔政策，經濟艙旅客享有更多個人空間；並提供所有旅客個人抗疫護理套組。所有空服員亦配戴個人防護裝備。

同時，加拿大航空公司CleanCare+計劃引入機艙內部靜電噴灑器，加強機艙清潔，進一步擴大現有的飛機清潔整裝程序，採用醫院級消毒劑和專門技術，確保所有機隊的機艙清潔度。

加航表示，為確保旅客的安全和健康，將於5月15日前施行CleanCare+計劃，防疫措施如下：

一、乘坐加拿大航空的旅客將於所有機場接受紅外線溫度檢查，是美洲第一個宣布全航線實施該措施的航空公司。此檢查可與所有旅客自行完成的健康調查表互相比對，以確定是否適合乘坐航班。被認為不適合旅行的乘客可免費重新預訂，唯需要於旅行之前獲得醫療證明。

二、為增加機上經濟艙的個人空間，加拿大航空將自動停售相鄰的座位，並控制每架航班售出的座位總數。除非旅客有特殊情況須由另一位旅客提供幫助，每位經濟艙的旅客皆與其他乘客保持一個座位的距離。此項政策將維持至2020年6月30日，將視情況延長此措施。

三、加拿大航空將提供所有旅客個人抗疫護理套組包含手部清潔和衛生用品。

加拿大航空於2019年榮獲Skytrax 評選為北美最佳客艙清潔獎；針對新冠肺炎疫情，使用最先進的靜電噴霧器，透過醫院級消毒劑進行更深層的清潔，機艙清潔標準再升級。

加拿大 護理 肺炎

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